Caro bollette e luminarie, sindaci del ponente a confronto per soluzione a basso costo

Ponente. Il caro energia mette a rischio anche le tradizionali luminarie natalizie. Nel savonese sono già arrivate alcune prese di posizioni da parte delle singole amministrazioni comunali, da Finale Ligure che potrebbe rinunciare alle luci pubbliche del Natale in nome del risparmio energetico, passando per i comuni valbormidesi come Cairo e Carcare che pare non vogliano rinunciare all’atmosfera natalizia.

Sullo sfondo, come a Savona, la presa di posizione dei commercianti che chiedono sostegno per garantire, sia pure con forme e modalità diverse, le luminarie e quindi il consueto contest per gli acquisti natalizi, fondamentali per il settore in questo periodo di crisi.

Una discussione che pare animare il dibattito tra gli stessi sindaci della nostra provincia, con la richiesta di una linea unitaria e non a macchia di leopardo secondo scelte solitaire, anche per non trovarsi con un comune illuminato e quello vicino senza luminarie. E’ con questo spirito e con questo obiettivo che è previsto un confronto in settimana tra i primi cittadini del ponente savonese, per trovare una soluzione omogenea a livello territoriale tale da non penalizzare l’attrattività della riviera sotto il profilo commerciale e turistico.

E’ chiaro che i costi sono variabili da comune a comune, anche in relazione alle dimensioni e quindi all’estensione delle luminarie, tuttavia esistono accorgimenti sostenibili per il caro energetico, con illuminazioni a bassissimo consumo energetico; inoltre, tra le prime ipotesi discusse a livello informale, quella di limitare gli orari di accensione, con una tempistica consona, ad esempio, alle stesse esigenze dei commercianti e delle attività produttive.

Infine, non bisogna dimenticare che alcune amministrazioni comunali hanno già ottenuto specifici finanziamenti regionali per la realizzazione delle luminarie, oltre al fatto che sono in itinere procedure di affidamento pluriennale a determinate ditte specializzate espletate tramite bando proprio per la realizzazione delle luminarie natalizie.

Nei prossimi giorni è attesa una decisione, quanto meno per dare una stessa immagine comprensoriale in vista del periodo natalizio.