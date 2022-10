Caro bollette ad Albisola, Ottonello: “Rischia di mandare tutti a bagno, ma le luminarie ci saranno senza costi aggiuntivi”

Albisola Superiore. “Le luminarie natalizie ci saranno ad Albisola Superiore, la decisione è già stata deliberata in giunta”. Ad assicurare l’atmosfera festiva nella città della ceramica Luca Ottonello, assessore al commercio. Una misura che vuole aiutare, per quanto possibile, i commercianti in questo periodo di grandi rincari. Il periodo natalizio è infatti quello che potrebbe dare “una boccata d’ossigeno” al settore.

“Il costo dell’energia aumenta, ci aspettiamo una mazzata nella prossima bolletta, ma per quanto riguarda le luminarie nessun problema: i costi energetici sono a carico della ditta che se ne occupa, con il risultato che non si sarà alcun aumento per il Comune. L’illuminazione sarà quindi la stessa degli anni scorsi, in corso Mazzini, in corso Ferrari e a Capo”. In questi giorni ci sarà l’affidamento dell’appalto alla ditta incaricata, ma non finisce qui.

“In progetto abbiamo anche una collaborazione con le imprese commerciali più grandi come i supermercati della città – aggiunge Ottonello -. L’idea è quella di mettere a disposizione i luoghi di riferimento come rotonde e piazze in modo da essere oggetto di allestimenti specifici con il contributo delle attività commerciali. La proposta è stata lanciata, ora attendiamo il responso”. Sulla stessa linea, nel 2020 era stato installato l’Albero della Speranza in piazza Dante, le spese sono state a carico del supermercato Pam.

Inoltre, “per supportare tutti i commercianti di Albisola ci stiamo attivando per realizzare un calendario di eventi per la città in modo da renderla attrattiva per turisti e residenti e cercare di sollevare un po’ l’economia – afferma l’assessore -. Il caro energia sta colpendo proprio tutti, anche il Comune stesso, i rincari sono di 400mila euro, soldi con cui alimentiamo le scuole, le palestre e gli uffici stessi del palazzo comunale. Al momento quindi non possiamo aiutare in altro modo la città. Il rischio è quello di andare tutti a bagno“.

Al momento, i commercianti stanno resistendo anche se in città alcuni locali hanno abbassato le serrande: “Non sappiamo di negozi chiusi definitamente per il caro bollette – fa chiarezza Ottonello -. Nei giorni scorsi ha chiuso un fiorista in corso Mazzini ma per la mancanza di clientela e nella stessa via la catena ‘Sottozero’ ha deciso di ‘mettere in pausa’ il punto fisico per gli elevati costi energetici e di lavorare a domicilio”.

“Ora i comuni del savonese si stanno unendo per un’azione unita – conclude l’assessore albisolese – in modo da aprire un dialogo con il Governo e trovare soluzioni come eventuali ristori e supporti, così che possiamo fare qualcosa per aiutare i nostri commercianti e le famiglie in difficoltà”, in occasione il sindaco di Savona Marco Russo ha inviato una lettera al Prefetto Enrico Gullotti.