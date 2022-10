Carige, il tribunale respinge il reclamo di Malacalza sull’ordinanza del 16 agosto

Liguria. Il tribunale di Genova ha respinto il reclamo proposto da Malacalza Investimenti avverso l’ordinanza favorevole a Banca Carige del 16 agosto scorso nell’ambito del procedimento cautelare sulla sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’assemblea ordinaria dei soci del 15 giugno relative alla nomina del cda ed alla rinuncia transattiva all’azione di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori.

Lo comunica con una nota la stessa Banca Carige accogliendo “con soddisfazione l’emissione del provvedimento”.

La decisione dei giudici mette un’ulteriore pietra sulla possibilità che il ricorso del passato management possa inficiare il processo di fusione per incorporazione della banca genovese con Bper.

A tal proposito, è dell’altro ieri la notizia del via libera anche da parte della Bce. E non a caso i clienti Carige in questi giorni stanno ricevendo le lettere che li avvisano della nuova gestione in termini di conti correnti, carte di pagamento e contratti di vario tipo.

Due giorni fa inoltre la Corte d’Appello di Genova aveva dichiarato estinto il procedimento che coinvolgeva Carige, Cesare Castelbarco Albani e Piero Montani in merito all’azione di responsabilità a suo tempo intrapresa quando la banca era controllata da Malacalza Investimenti.

L’estinzione è stata ottenuta dopo l’accordo di transazione (200mila euro ciascuno) raggiunto tra la banca e i due ex amministratori.