Carenza organico, Cortassa (Spes) incontra Prioli (Asl2): “Ora azioni concrete a tutela del personale”

Pietra Ligure. Si è svolto un incontro il 19 settembre in modalità online tra il direttore generale della Asl2 Marco Damonte Prioli e il segretario aziendale di Spes (Sindacato Professionisti Emergenza Sanitaria) Giorgio M Cortassa.

L’incontro era stato chiesto dal dottor Cortassa che aveva sottolineato: “Carenza di organico e condizioni di lavoro ingestibili per il personale del pronto soccorso” e segnalava quindi “le gravi difficoltà del personale medico, infermieristico e ausiliario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona; difficoltà che sono peraltro condivise in misura maggiore o minore da tutto il personale del Servizio Sanitario Nazionale operante nell’area dell’emergenza medica preospedaliera e ospedaliera”.

“Ringrazio pertanto il direttore Marco Damonte Prioli per la sua attitudine costruttiva e IVG per lo spazio riservatoci. Speriamo tutti naturalmente che dalle intenzioni scaturiscano ora azioni concrete a tutela di questo personale che svolge un servizio essenziale per tutti noi. Grazie”.