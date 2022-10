Carcare, Vispa di nuovo nel mirino dei ladri: altre segnalazioni dopo i furti di due notti fa

Carcare. Ladri di nuovo in azione nella frazione di Vispa. Dopo i colpi di due giorni fa in via Nazionale, arrivano altre segnalazioni di tentativi di furto, avvenuti stavolta nella notte appena trascorsa. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi residenti sui social network.

Questa volta i ladri hanno avuto minor fortuna. In un caso, di nuovo in via Nazionale, hanno forzato una persiana ma sono stati disturbati e costretti ad allontanarsi prima di riuscire ad aprire la finestra. I residenti hanno già segnalato l’accaduto ai carabinieri. Il secondo tentativo invece è avvenuto nella zona di via Fornace vecchia, ma anche qui, pur avendo fruttato armadi e cassetti, non hanno portato via praticamente nulla.

Si tratta solo, come detto, degli ultimi episodi di una serie. Mercoledì sera era toccato ad altre due abitazioni di via Nazionale, due villette bifamiliari: in una delle due non era stato portato via nulla, mentre nell’altra erano stati sottratti gioielli e 2500 euro in contanti. E ora i residenti si dicono sempre più preoccupati, tanto da muoversi per cercare di attivare il controllo di vicinato, di cui al momento la via è sprovvista.

Proprio oggi il Comune di Carcare ha annunciato la prossima installazione di nuove telecamere OCR sulle strade principali: un modo, ha spiegato il sindaco Christian De Vecchi, anche per disincentivare la microcriminalità.

“In questo anni abbiamo potenziato sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, che ovviamente mettiamo a disposizione delle forze dell’ordine – spiega il sindaco Christian De Vecchi -. Purtroppo, però, in questo caso si tratta di una zona in cui non sono presenti dispositivi e dove non ci sono tante persone che osservano, ha quindi delle fragilità. La nostra intenzione è di intervenire al più presto, allargando anche a questa zona il sistema Ocr (telecamera ad altissima sensibilità collegata alla prefettura che manda alert alle forze dell’ordine, ndr), da poco installato in via Barrili, oltre che già presente sulla Sp28 per Millesimo”.

Il primo cittadino poi manda un appello ai cittadini: “Invito ad avvertire le forze dell’ordine di ogni movimento diverso dall’ordinario in modo che l’azione di alcuni cittadini possa aiutare altri a difendersi da queste attività predatorie”.