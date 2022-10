Carcare, la minoranza: “Sindaco e giunta senza idee e senza progetti. Sbandierati come risultati finanziamenti che spettano di diritto”

Carcare. “E’ ufficiale. A Carcare siamo già con largo anticipo in campagna elettorale”. Ne sono convinti Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone, membri del gruppo di minoranza di “Impegno per Carcare”.

“Dopo aver constatato in questi anni di amministrazione De Vecchi-Bologna una continua crescita dei malumori della cittadinanza per la disastrosa gestione della cosa pubblica nel nostro comune, il sindaco e la sua giunta stanno cercando in extremis di correre ai ripari gettando fumo negli occhi ai cittadini carcaresi – aggiungono dalla minoranza – Mercoledì prossimo come annunciato in pompa magna dal sindaco (mediante numerosi volantini consegnati nelle buche dei cittadini) si terrà un incontro con la cittadinanza per propagandare un semplice elenco di finanziamenti percepiti dal nostro Comune per lavori di somma urgenza (?) eseguiti (o ancora da eseguire) in occasione di eventi alluvionali dal 2019 al 2022. Per chi non lo sapesse o per chi non vuole comprare ‘fumo’ dal sindaco e dalla sua giunta questi finanziamenti ci spettano di diritto”.

“Dietro non vi è nessuna particolare iniziativa o previsione di nuovi progetti utili nè dal profilo urbanistico, nè dal profilo manutentivo, nè dal profilo progettuale. Lo schema è molto semplice: evento (dovuto allo stato di calamità naturale), intervento immediato, finanziamento. Ora visto e considerato che questi finanziamenti da ‘enti superiori’ come li chiama il sindaco De Vecchi sono praticamente obbligati ad erogarli. Quale valore di iniziativa comunale da sbandierare è presente? Pensiamo che non esista altro comune in tutta Italia che indice una pubblica assemblea per una cosa del genere”.

“La domanda è: quali progetti negli anni di amministrazione De Vecchi-Bologna sono effettivamente partoriti da vostre idee? Quale valore aggiunto ha dato la vostra amministrazione alla nostra cittadina? Al di là di qualche opera di manutenzione ordinaria sbandierata ai quattro venti cosa avete realizzato, progettato ed eseguito per Carcare? Visto che è sotto gli occhi di tutta la popolazione il vostro lassismo sia a livello di nuove idee sia per quanto riguarda la manutenzione dell’esistente potete solo propagandare elenchi di finanziamenti ottenuti praticamente in automatico dove basterebbe una semplice richiesta e una ordinaria progettazione di qualsiasi amministrazione comunale per ottenerli (come del resto sono stati anche ottenuti dagli altri comuni della Valbormida). E questo la dice lunga su quanto siete messi male… e la dice lunga su cosa questa amministrazione non ha fatto per Carcare”.