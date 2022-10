Carcare, la minoranza contro la segretaria comunale: “Verbali inesatti, voteremo contro”

Carcare. La minoranza di Carcare nel consiglio comunale di mercoledì 28 settembre ha votato contro l’approvazione dei verbali degli scorsi consigli con la motivazione che non riporterebbero i loro interventi. A lanciare l’accusa sono i consiglieri comunali di “Impegno per Carcare” Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone.

Il gruppo ha annunciato l’intenzione di votare allo stesso modo anche nei prossimi consigli, “avendo verificato che in numerosi verbali non risultano trascritti gli interventi e le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti dei gruppi consiliari“. Per questo, hanno annunciato in una comunicazione consegnata agli atti, “dal consiglio comunale odierno (28 settembre, ndr) il nostro gruppo sarà costretto ad esprimere voto contrario sui verbali che oggettivamente non corrispondono agli interventi espressi durante il consiglio comunale”.

“Allo scopo di superare queste gravi ed inammissibili carenze – scrivono – richiamiamo quanto già proposto con un ordine del giorno a suo tempo approvato all’unanimità da tutto il consiglio comunale per dotare l’amministrazione di adeguato strumento per la registrazione del consiglio“.

Dura la replica del sindaco Christian De Vecchi: “Una grave accusa alla segretaria comunale. E’ la segretaria anche di Cengio, Millesimo, Altare, Mallare, Pallare e Bormida: ci saranno gravi e inammissibili carenze in tutti questi Comuni? Qualcosa non mi torna”.