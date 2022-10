Carcare, la minoranza attacca il sindaco sui verbali dei consigli: “Il sindaco bravissimo a girare la frittata”

Carcare. Continua la querelle tra la minoranza e la maggioranza di Carcare rispetto alla registrazione dei verbali delle sedute consiliari.

I rappresentanti del gruppo “Impegno per Carcare” rispondono così alle dichiarazioni del sindaco Christian De Vecchi: “Qualcosa non ci torna. La giriamo al mittente questa dichiarazione. Mai lette così tante dichiarazioni errate da parte del sindaco di Carcare De Vecchi. Mai e poi mai il nostro gruppo consiliare si è permesso di affermare che i verbali del segretario comunale fossero ‘inesatti’. Semmai abbiamo posto questione sulla loro ‘completezza’. Rivolgendoci proprio a lui, avremmo una serie di domande da porgli visto che come al solito ci vuol far passare per ‘i cattivi della situazione’. Cosa in cui per altro è molto abile, molto più che amministrare il nostro comune”.

“Domanda: perché nelle sue dichiarazioni ha nominato un solo gruppo di opposizione? Mentre al consiglio comunale in questione tutti i gruppi di opposizione hanno avvallato le nostre osservazioni e votato contro l’approvazione dei verbali. Domanda: come fa a metterci in bocca dichiarazioni ‘contro’ la segretaria comunale se i verbali dell’ultima seduta consiliare non sono ancora stati né redatti né pubblicati? E collegandoci a quest’ultima domanda, visto che ci risulta sia arrivata una ‘velina’ alla stampa della nostra dichiarazione messa agli atti del consiglio comunale ed avvallata da ‘tutti i gruppi di opposizione’, quale membro della sua maggioranza ha fatto da ‘sentinella’ alla redazione di qualche giornale?”

“Vede, signor sindaco, oltre al fatto che non siamo stati certo noi ad autorizzare la segretaria comunale ad occuparsi di altri 6 comuni oltre al nostro, per questo abbiamo suggerito l’adozione di un sistema di registrazione, proprio per agevolare il suo lavoro ed evitare future incomprensioni. Ci conceda un termine in stile ‘contadino’, dato che mai nessuna frase potrebbe essere più appropriata dopo la lettura di quanto da lei dichiarato: lei è davvero bravo a girare la frittata. Di questo gliene diamo atto”, concludono i consiglieri di minoranza.