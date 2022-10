Carcare, in arrivo nuove telecamere OCR: “Da qui transitano tante auto senza assicurazione”

Carcare. Il Comune di Carcare installerà nuove telecamere OCR (in grado quindi di identificare la targa dei veicoli) sulle arterie stradali principali del paese. Lo fa sapere il sindaco Christian De Vecchi.

“Negli ultimi anni – ricorda – abbiamo investito molte risorse nel perfezionamento del sistema di videosorveglianza, anche attraverso l’installazione di sofisticati strumenti OCR, direttamente collegati alla banca dati del Ministero dell’Interno, per offrire anche ad altre Forze dell’Ordine adeguati strumenti di controllo del territorio. La loro predisposizione è infatti condivisa con i bisogni di Prefettura e Questura”.

Gli OCR offrono anche un rilevamento costante dei dati di afflusso in entrata ed in uscita dal territorio comunale: “Ci tengo a ricordare che siamo sede di numerosi servizi pubblici, quindi la mobilità veicolare nelle strade comunali è molto intensa – spiega il sindaco – non a caso siamo il Comune valbormidese con il maggior numero ponderato di parcheggi pubblici. Se a questo aggiungiamo le aree di interscambio con i mezzi di trasporto pubblico, ecco che i numeri salgono notevolmente. Con le scelte amministrative attuate siamo riusciti ad allegerire il centro abitato dai mezzi pesanti, grazie alla realizzazione delle varianti esterne al centro residenziale e la sprovincializzazione di via Barrili e via del Collegio”.

“Gli OCR – prosegue – sono un validissimo strumento anche di verifica della qualità del parco veicoli circolante e un deterrente per la micro-criminalità, permettono di identificare in tempo reale auto rubate o legate ad altri reati contro persone e patrimonio privato e pubblico, o l’assenza di altri obblighi di legge. Tutto avviene attraverso il controllo delle targhe dei veicoli in transito. Purtroppo è un dato di fatto da non sottovalutare: sul territorio del nostro Comune, crocevia stradale fondamentale tra Piemonte e Liguria, transitano molte autovetture dolosamente prive di assicurazione auto. In questa direzione, a tutela della cittadinanza, abbiamo già attivato servizi specifici, in diversi casi con risultati positivi”.

