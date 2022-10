Carcare, al via domani sera il “Ristorante Didattico” di Valbormida Formazione

Carcare. Doppia ripartenza per Valbormida Formazione: al via i corsi triennali per Operatore della ristorazione, e la stagione del Ristorante Didattico dell’ente con sede operativa a Carcare. Tempo d’autunno e di mettere in pratica, e nel piatto, nozioni e segreti appresi dagli allievi. Domani si parte col primo appuntamento in programma. Lo hanno chiamato “Camminando nel bosco”, interamente dedicato all’autunno e a tutti i profumi e sapori che questa stagione riesce a regalare.

“Il calendario 2022-2023 prevede, come di consueto, un appuntamento serale con cadenza mensile, volto alla valorizzazione dei prodotti locali e stagionali. Gli allievi di cucina e sala, supportati dai rispettivi docenti pratici, contribuiscono attivamente all’ideazione del menù e alle successive fasi di preparazione e presentazione” spiega a IVG Alberto Isetta, direttore di Valbormida Formazione. “Le serate tematiche aperte al pubblico sono finalizzate al consolidamento delle abilità tecnico professionali dei percorsi formativi degli allievi, le cui autonomie personali sono realisticamente messe alla prova in un contesto formativo che simula il classico servizio di un ristorante”.

Il Ristorante Didattico è stato avviato nel 2015 e viene utilizzato abitualmente come laboratorio ordinario per le attività formative degli allievi dei corsi triennali IeFP – Istruzione e Formazione Professionale per Operatore della Ristorazione. Si trova in via Castellani, a pochi passi da piazza Caravadossi. Un ristorante a regola d’arte, riconvertito alle attività laboratoriali del settore della ristorazione.

“Per la serata del 20 ottobre saranno coinvolti gli allievi del quarto anno e alcuni allievi volontari del secondo e terzo anno del Corso per Operatore della Ristorazione, coordinati dallo Chef Sandro Usai e dal Maître di sala Diego Romano”, conclude Isetta.