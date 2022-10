Cantiere rio Molinero a Savona, martedì 4 ottobre riapre la strada

Savona. Domani alle ore 14, dopo l’uscita da scuola, in via Bove a Savona inizieranno i lavori di posa della segnaletica verticale e di esecuzione di quella orizzontale. Terminate le operazioni la strada verrrà riaperta al traffico alle 16, in modo da non intralciare l’uscita delle classi del tempo pieno.

Il Comune ricorda che la riapertura della strada, che ha avuto una modifica dei sensi di percorrenza, non poteva avvenire senza segnaletica.

Le operazioni di esecuzione della segnaletica orizzontale, previste per la fine della settimana scorosa, sono state rimandate a domani a causa del maltempo.

Il Comune ricorda infine che è necessario spostare eventuali auto parcheggiate lungo il tratto di via Bove compreso tra via Buonarroti e via Cuneo (oggi strada senza sbocco) in quanto, dopo l’apertura di via Bove, saranno di ingombro alla circolazione in direzione levante oltre a impedire il rifacimento della segnaletica orrizontale.