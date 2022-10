Canile di Savona, raddoppiano le rinunce ai cani in estate. I (pochi) volontari: “Venite, non solo i cuccioli portano gioia”

Savona. Sono quindici i volontari che ogni giorno si prendono cura dei cani che si trovano nel canile di Savona, una realtà attiva dagli anni ’90 ma che ultimamente nota “un aumento delle rinunce e un calo di volontari“.

QUINDICI VOLONTARI SI PRENDONO CURA DEI CANI TUTTI I GIORNI

“Attualmente ospitiamo otto cani, più altri due che ora sono presso un educatore – ci racconta il personale all’interno della struttura -. Si tratta di cani che sono stati trovati a Savona o che provengono da famiglie che, dopo la morte del proprietario dell’animale, non possono occuparsene. Ma ci sono anche cani che provengono da sequestri perchè maltrattati”.

“I cani diminuiscono d’inverno e, purtroppo, raddoppiano d’estate – entrano nel dettaglio i volontari -. Molti quattro zampe trascorrono in canile solo un breve periodo della loro vita, ma siamo convinti che anche una sola settimana possa provocare in un cane abbandonato una sensazione di solitudine e smarrimento che si porterà dietro per tutta la vita, proprio per questo noi volontari cerchiamo di colmare il loro vuoto portandoli a passeggio, giocando con loro, assicurando loro una coperta calda in inverno e un cibo nutriente e sostanzioso ogni giorno”.

I cani che cercano casa

“Altri cani, invece, restano in canile mesi, anni, persino una vita intera – aggiungono -, e tutto l’affetto di questo mondo non può servire a colmare il loro senso di non appartenenza e di solitudine”. Situazioni specifiche che però i volontari affrontano quotidianamente organizzando il proprio tempo libero. “Di loro si occupano a turno circa 15 volontari operativi che si organizzano in turni tutti i giorni dalle nove alle dodici, anche nei festivi” ci spiegano. Ma quali sono le attività che si svolgono all’interno del canile? “Durante il turno alcuni volontari portano i cani a fare una passeggiata e altri puliscono e sanificano i box, poi si passa alla preparazione delle pappe e delle eventuali terapie”.

IL SOSTEGNO AL CANILE

Ma come in tante realtà che si fondano sul volontariato, anche qui si ha sempre bisogno di una mano: “I modi per aiutare il canile sono tanti, dalle donazioni di cibo secco o umido alle offerte in denaro anche tramite bonifico su iban IT16E0617510610000002019080. Oppure chi ha del tempo libero può dedicarlo almeno una mattina a settimana dalle nove alle dodici”.

In occasione, domenica 16 ottobre dalle 15 al canile di Savona è in programma l’ottava edizione della caNstagnata. “Dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia, sarà di nuovo possibile gustare le caldarroste preparate dai volontari della lega nazionale per la difesa del cane e allo stesso tempo visitare il canile e conoscere gli ospiti in cerca di casa – illustrano gli organizzatori -. Saranno inoltre disponibili torte dolci e salate e bevande. Sarà anche possibile fare la pesca di beneficenza o acquistare i gadget della LNDC il cui ricavato andrà a sostegno del canile“.

La locandina

COME AVVENGONO LE ADOZIONI?

Per chi invece desidera prendersi cura di un cane, una visita al canile è sempre ben accolta: “Sarebbe meglio prendere un appuntamento, ma ci si può presentare una mattina dalle nove alle dodici” spiegano i volontari.

Le adozioni avvengono dopo un colloquio conoscitivo con gli aspiranti adottanti, in cui si valuta il cane più adatto allo stile di vita dei futuri padroni. “Cerchiamo sempre di convincere le persone che non solo i cuccioli portano gioia: adottare un cane adulto e guardare in ogni momento i suoi occhioni che ci guardano con gratitudine per aver dato loro ciò che non pensavano più di poter avere, rende tale adozione più che una buona scelta”. Infine, per una conoscenza maggiore, si invitano gli stessi più volte al canile per prendere confidenza con il cane che si vorrebbe adottare.