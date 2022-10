Campionato Liguria Ping Pong for Unicef: i risultati finali dell’edizione 2022

Sotto gli occhi vigili del dott. Cirio Franco (Presidente Unicef Liguria) e del sig. Regina Raffaele di Taggia (Presidente della A.S.D. Tennistavolo Sanremo Taggia Imperia) coordinatore ed ideatore della kermesse, si è registrata una soddisfacente partecipazione per una “corsa avvincente” verso la solidarietà.

La Dott.ssa Simona Ferro (Assessore allo Sport della Regione Liguria) fra i propri impegni istituzionali ha dato lustro al “Ping Pong for Unicef” presenziando all’appuntamento delle qualificazioni svoltesi ad Arenzano (GE) dove ha rivolto auguri di proseliti solidali a tutti i partecipanti delle varie fasi del Campionato Regionale Ligure 2022.

Particolare menzione va rivolta a “Grandi Navi Veloci” di Genova & “Costa Ligure” di Taggia (IM) per aver messo a disposizione numerosi prestigiosi premi per i partecipanti all’iniziativa benefica.

In calce tutti i risultati delle varie qualificazioni di Chiavari, Varazze, Sanremo, Genova e della finalissima disputatasi in questo fine settimana.

Un po’ di storia politico – sportiva – diplomatica. Era il 1972 quando in Cina, Richard Nixon e Mao Tse-Tung compirono la storica partita politica della “Diplomazia del Ping Pong” quale distensione di pace fra gli U.S.A e la Repubblica Popolare Cinese, pensando di dare impulso al sogno di un futuro migliore.

Oggi, dopo 50 anni, ci troviamo di fronte al baratro di una guerra totale ma noi del pianeta “TENNISTAVOLO” in simbiosi con le ideologie ed i servizi “UNICEF” continuiamo a credere nei “bambini/e di tutto il mondo” aiutando loro a sopravvivere non con le armi in pugno ma cercando di eliminare la fame, la povertà e combattendo l’indegnità che sovrasta il genere umano.

Con la collaborazione logistica delle Associazioni Sportive Dilettantistiche : “T.T. Villaggio Sport Chiavari – T.T. Don Bosco Varazze – T.T. Athletic Club Genova – T.T. Regina Sanremo – T.T. Genova” il campionato è stato organizzato all’insegna e salvaguardia del motto “Sport & Solidarietà – Tre Euro Aiutano al Vita !!! con il Patrocinio di : Giunta Regione Liguria (Presidente Toti Giovanni) Assemblea Legislativa Regione Liguria (Presidente Medusei Gianmarco) Comune di Chiavari (Sindaco Messuti Federico) Comune di Varazze (Sindaco Pierfederici Luigi) Comune di Sanremo (Sindaco Biancheri Alberto) Comune di Genova (Sindaco Bucci Marco) CONI Liguria (Presidente Micillo Antonio) FITeT Liguria (Presidente Rebecchi Stefano).

Hanno potuto partecipare Tesserati ed Amatori – Uomini e donne di ogni età.

Di seguito il resoconto dei quattro appuntamenti di qualificazione e della finalissima.

a) Risultati di Chiavari del 13-09-2022 presso il Parco Talassano di Viale Millo — Classifica di qualificazione alla finale : 1°) Riccardo Mugnaini – 2°) Marco Lodi – 3°/4° a pari merito) Giovanni Bertora e Gabriele Viterbo – 5°/8° a pari merito) Leonardo Alessandri, Matteo Lusardi, Andrea Pacileo e Giacomo Minolfo.

b) Risultati di Varazze del 15-09-2022 presso la Palestra di Via Val Lerone 21 di Arenzano — Classifica di qualificazione alla finale : 1°) Fabrizio Lattaro – 2°) Claudio Gotta – 3°) Luca Guglieri – 4°) Mattia Lattaro – 5°) Alessandro Fossati – 6°) Lavinia Cerruti – 7°) Sergio Ferrari – 8°) Paolo Regis.

c) Risultati di Sanremo del 17-09-2022 presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea — Classifica di qualificazione alla finale : 1°) Mauro Verdoia – 2°) Massimo Triberti – 3°) Agostino Bolognese – 4°) Rinaldo Camillo – 5°) Massimo Bracco – 6°) Gioele Orsetti – 7°) Luca Lanteri – 8°) Alexander Arduino.

d) Risultati di Genova del 23-09-2022 presso la Palestra di Via Spataro 38 — Classifica di qualificazione alla finale : 1°) Laura Siccardi – 2°) Carlos Ron Rodriguez – 3°) Serhii Solovchuk – 4°) Corrado Caligaris – 5°/8° a pari merito) Luca Colonnello, Filippo Steidele, Tommaso Ronca e Arnaldo Morino.

e) Risultati della fase finale regionale di Genova del 30 Settembre 2022 svoltasi presso la prestigiosa sede di Serie “A/1” Nazionale Maschile del “Tennistavolo Genova” sita in Via Odero 1 — Classifica dei primi 8 campioni liguri : 1°) Ron Rodriguez Carlos – 2°) Alessandri Leonardo – 3°) Mugnaini Riccardo – 4°) Viterbo Gabriele – 5°/8° a pari merito) Siccardi Laura, Steidele Filippo, Bertora Giovanni e Lusardi Matteo.

L’arrivederci è a settembre 2023 per il 2° Campionato Regionale Liguria – Ping Pong for Unicef.