Caldo record: nella frazione di Ellera 30,4 gradi, ma in arrivo forti piogge e temperature in calo

Liguria. Il cambiamento climatico investe il savonese e la Liguria in questo ponte di Halloween e del 1 Novembre. Se fino ad oggi il mese di ottobre ha registrato un caldo record con temperature ben al di sopra della media stagionale, ecco il repentino cambio delle condizioni meteo: già da domani sono in arrivo alcuni temporali nella nostra regione e a partire da giovedì si attende il passaggio di un fronte perturbato che porterà piogge diffuse con possibili effetti importanti al suolo.

La conferma arriva dai meteorologi di Arpal, che hanno ribadito come questa “estate fuori stagione”, benché sul punto di volgere al termine, non ha precedenti nella storia.

I valori registrati ieri parlano da soli: 30,5 gradi a Ellera (frazione di Albisola), 30,4 gradi a Castelnuovo Magra, 30 gradi a Luni, 29,4 gradi a Sciarborasca che segna il primato per la provincia di Genova. Nello storico di Arpal spiccano i 31,6 gradi di Rapallo il 4 ottobre 2018 e i 31,1 gradi di Cisano sul Neva il 2 ottobre 2014. Non certo alle soglie di novembre.

“La cosa più grave – spiega Federico Grasso, responsabile della comunicazione di Arpal – non è il valore assoluto di un singolo giorno, ma il periodo ininterrotto per tutto il mese di ottobre con temperature dai 5 agli 8 gradi sopra la media. Negli ultimi giorni siamo stati almeno 6 gradi sopra i valori più alti degli ultimi 11 anni. La minima notturna di ieri è stata il secondo valore del mese dopo quello del 1° ottobre”. Si può parlare di dati record? “Per estensione e durata un’ottobrata come questa, così prolungata, non è mai stata registrata“.

E tra le anomalie più pericolose in termini ambientali c’è soprattutto il mare “bollente”, mai a questi livelli: “In un mese ha perso meno di un grado – prosegue Grasso -. A settembre siamo passati da 26 a 22,5 gradi, ma negli ultimi giorni la temperatura è rimasta sempre costante, anzi è risalita di qualche decimo nell’ultima settimana. Ora ci attestiamo intorno ai 21,5 gradi”.

Attenzione proprio al mare più caldo del normale, un fattore che amplifica i possibili effetti distruttivi dei temporali: “Più la temperatura dell’acqua è alta, più l’aria che ci passa sopra può trattenere umidità al suo interno e quindi scaricare pioggia al suolo. Ci sarà anche una valutazione idrologica da fare”, puntualizza Grasso. Sul fronte delle temperature il calo sarà sensibile, anche nell’ordine dei 10 gradi: “Ci avvicineremo molto alla media del periodo”.

Tuttavia i primi giorni di novembre segneranno una prima “svolta invernale”, con il maltempo in arrivo che sarà gradita ai laghi e agli invasi liguri ridotti in condizioni preoccupanti da un lunghissimo periodo di siccità. “Domani e dopodomani avremo una bassa probabilità di temporali forti – continua Grasso riferendo le previsioni di Arpal – ma saranno situazioni localizzate e dovremo fare nuove valutazioni nelle prossime ore”.

“Tra giovedì e venerdì arriverà finalmente un fronte abbastanza strutturato che porterà precipitazioni diffuse, con possibili passaggi più intensi al suo interno, che porteranno benefici visto il pesante deficit idrico della regione”.

Su ciò che riserveranno le successive settimane di novembre ad oggi non ci sono certezze. La tendenza, però, non è molto rassicurante dal punto di vista idrico: “Le previsioni stagionali non sembrano delineare un novembre particolarmente piovoso“. Impossibile al momento dire di più.

Ecco il quadro previsionale di Arpal:

– martedì 1 novembre l’arrivo di un impulso instabile di origine atlantica favorisce, dalla tarda mattinata, rovesci e temporali sparsi in movimento da Ponente verso Levante. Sarà presente una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

– Dopodomani, mercoledì 2 novembre, fino a metà giornata non si escludono temporali sparsi e rovesci con una bassa probabilità di temporali forti sulla regione con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.