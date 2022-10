Calcio, il Savona non brilla ma trova la prima vittoria contro una buona Veloce

VELOCE 2 (45+1 Palumbo, 84′ Morin) – SAVONA 3 (18′ Moscino, 47′ Quintavalle, 53′ Pondaco)

99′ Triplice fischio. Prima vittoria in campionato per il Savona.

95′ Ammonito Apicella. La Veloce anche con due uomini in meno ci prova. Rientra ora Lamberti

La Veloce ha esaurito i cambi e chiude la gara in 9

89′ Lamberti a terra dopo uno scontro di gioco. Gara ferma.

86′ Battibecco Fancellu – Zoppi. La punta granata si fa prendere dal nervosismo. L’arbitro espelle l’attaccante. Veloce in 10.

84′ La Veloce c’è ancora! Lamberti serve il subentrato Morin in profondità che batte Porta in uscita.

81′ Dall’altra parte prova l’eurogoal Zoppi calciando dalla distanza al volo. Para Porta.

80′ Tentativo di Quintavalle dalla lunga distanza. Alto sulla traversa.

75′ Errore in impostazione della Veloce. Fancellu raccoglie e calcia da posizione favorevole. Tiro però troppo centrale per creare problemi a Barile.

73′ Filtrante di Grasso per Rapetti. Bel suggerimento ma troppo lungo. Blocca Porta. Poco dopo, ci prova Zoppi dalla distanza. Alto. Fuori Zamboni, dentro Lanteri.

67′ Cambio nel Savona. Di Roccia rileva Pondaco.

66′ Bella iniziativa personale di Zamboni che sfonda centralmente. Conclusione ribattuta. Rapetti prova il rasoterra. Porta para a terra.

60′ Incrocio di gambe in area del Savona. Proteste veementi della Veloce per la mancata assegnazione del penalty.

57′ La Veloce si fa vedere in avanti. Testori crossa in mezzo. Zoppi prova la conclusione al volo. Bella coordinazione ma conclusione fuori misura. Iniziano i cambi. Mister Frumento manda in campo Marrapodi al posto di Lanzaratti. Non dovrebbe cambiare nulla a livello tattico. Nella Veloce, avvicendamento in attacco, Rapetti prende il posto di Castangia.

53′ Pondaco tira fuori il coniglio dal cilindro. Dal limite, fa partire un tiro non fortissima ma ben angolato. La sfera colpisce il palo alla destra di Barile e carambola in rete.

47′ Savona in vantaggio! La palla rimane in area a seguito di una punizione. Quintavalle calcia da dentro l’area piccola ma Barile lo contrasta. Il difensore del Savona riesce a ribattere in rete. La Veloce protesta reclamando un fallo sul portiere. L’arbitro Miraglia convalida la rete.

45′ Si riparte, nessun cambio nelle due formazioni.

Secondo tempo

45+1′ Capolavoro di Palumbo! La punizione da posizione centrale è potente ed angolatissima. La palla sbatte contro il palo e si infila in porta. Inutile il super tuffo di porta. 1 a 1. Poco dopo l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

42′ Rovesciata di Pondaco in area. Palla a lato.

36′ Punizione centrale di Sofia. Barile blocca senza problemi. Poco dopo, Pondaco serve Sofia. Tentativo di pallonetto abbondantemente alto sulla traversa.

35′ Pondaco si invola verso l’area. Fallo da dietro di Grasso punito con il giallo.

28′ Primo corner per la Veloce. La palla cade in area e la difesa del Savona riesce a liberare.

26′ Cavallo taglia il campo partendo da destra e premia la discesa di Piccone sulla fascia. La conclusione del terzino granata è però debole e a lato.

23′ Bella conclusione di Lanzarotti dalla distanza. La palla finisce di poco alta sopra all’incrocio. Barile pareva in traiettoria.

21′ Zoppi vince un paio di rimpalli al limite e prova a calciare verso Porta. Palla ribattuta dalla difesa biancoblù.

19′ Errore in impostazione di Porta. Il passaggio va a finire tra i piedi di Zamboni che, dal limite dell’area, prova a centrare la porta di prima intenzione. Palla fuori.

18′ Savona in vantaggio. Pondaco mette in mezzo dalla sinistra. Moscino stacca di testa e mette alle spalle di Barile.

15′ Savona pericoloso. Pondaco calcia verso il secondo palo. Nessuno giocatore del Savona riesce però a incocciare la sfera.

12′ Tiro di Lanzarotti dalla distanza. Palla alta. Barile in controllo.

9′ Cross di Lanzarotti. Barile in uscita bassa fa sua la sfera.

8′ Rispetto ai primissimi minuti, ora è la Veloce a provare a tenere palla. Ma per ora non si va oltre il giropalla arretrato e lo scambio con i centrocampisti.

6′ Fase di studio. Classico 4-4-2 per il Savona. Modulo speculare per la squadra di Ceraolo.

3′ Il Savona inizia attaccando. La Veloce si difende con ordine e prova a ripartire.

1′ Si parte. Savona con la classifica divisa biancoblù con pantaloncini e calzettoni bianchi. Completo granata per la Veloce.

Primo tempo

Il Savona a quota due punti. La Veloce ancora ferma a zero. Al “Levratto” di Zinola va in scena lo storico derby savonese tra striscioni e granata.

Savona: 1 Porta, 2 Apicella, 3 Esposito, 4 Moscino, 5 Matarozzo, 6 Quintavalle, 7 Fancellu, 8 Cavallaro, 9 Sofia, 10 Pondaco, 11 Caredda. A disposizione: 12 Barbara, 13 Fontana, 14 Marrapodi, 15 Lanzarotti, 16 Brazzino, 17 Brema, 18 Di Roccia. Allenatore: Frumento.

Veloce: 1 Barile, 2 Testori, 3 Piccone, 4 Grasso, 5 Sanguineti, 6 Vanzillotta, 7 Cavallo, 8 Palumbo, 9 Castangia, 10 Zamboni, 11 Zoppi. A disposizione: 12 Castrovisi, 13 Ferrero, 14 Viti, 15 Picarelli, 16 Morin, 17 Foccis, 18 Lamberti, 19 Rapetti, 20 Venturi. Allenatore: Ceraolo.