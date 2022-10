Calcio: Vado sconfitto dal Ligorna (2-4) in otto contro undici

Vado-Ligorna 2-4 (12′ Capra, 50′ “Rig” Lo Bosco – 7′, 37′ Cericola, 17′, 69′ Gerbino)

Vado Ligure. Decima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Il Vado è di scena nel suo primo derby ligure della stagione, fra le mura amiche dello stadio “Chittolina“, contro il Ligorna.

I rossoblu, terzi in classifica con 20 punti (a –1 dalla Sanremese e a – 2 dal Sestri Levante attuale capolista), sono reduci da cinque risultati utili consecutivi; quattro vittorie nelle ultime cinque uscite.

Il Ligorna, 16 punti in classifica, dal canto suo ne viene anch’esso da 5 partite senza sconfitte. La squadra genovese in trasferta non ha peraltro finora mai perso (1 successo e 3 pareggi).

Nel Vado oltre lungodegenti in infermeria; vale a dire portiere Cirillo, il difensore Tinti e il centrocampista Cenci. Assenza pesante in attacco. Luca Di Renzo, capocannoniere del torneo (9 gol) diffidato, salta per squalifica la sfida odierna.

Nei Ligorna assente invece il centrocampista Botta per infortunio, così come Brunozzi e l’ex Gulli.

Tabellino:

Vado: Ascioti, Ropolo, D’Iglio, De Bode, Capra, Castelletto, Lo Bosco, Adusa, Ghigliotti (56′ Codutti) Capano, Spanu

A disp.: Fresia, Manno, Casazza, Castiglione, Mele, Bane, Lagorio, Allogho. All. Didu

Ligorna: Atzori, Silvestri, Scannapieco, Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Dellepiane, Cericola, Donaggio, Gerbino, A. Garbarino

A disp.: Caruso, Gualtieri, Lipani, Botta, Mancini, Paggini, Serra Sanchez, Tassotti, Maresca. All. Roselli

Arbitro: Carlo Esposito (Napoli). Assistenti: Paolo Roselli (Avellino) e Marco Nesi (Reggio Emilia)

Note: Pomeriggio fosco e nuvoloso. Fondo sintetico in buone condizioni. Al 40′ espulso Castelletto (V) per doppio giallo. Al 56′ espulso D’Iglio (V) per doppio giallo. Al 59′ espulso Lo Bosco (V) per doppio giallo. Ammoniti De Bode, Capra, D’Iglio (V) e Silvestri (L). Angoli 8-3. Spettatori 350 circa.

Cronaca diretta (Live):

Il Vado allenato da Marco Didu si schiera con un 4-3-3. Ascioti in porta. Ghigliotti e Spanu terzini; De Bode e Ropolo (esordio dal primo minuto dopo l’infortunio) centrali difensivi. D’Iglio regista. Castelletto e Capano le mezzeali. Capra e Adusa esterni offensivi in appoggio alla punta Lo Bosco.

Il Ligorna risponde con un 3-5-2. Atzori tra i pali. Garbarino, Damonte e Scannapieco i centrali di difesa; Dellepiane e Di Masi sugli esterni. Bacigalupo, Gerbino e Silvestri in mezzo al campo. Tandem d’attacco costituito da Donaggio e Cericola.

La partita comincia in perfetto orario (15:00).

20″ Dopo venti secondi Ligorna in attacco. Donaggio prova a scaldare i guanti di Ascioti, concludendo dal limite. Il portiere vadese blocca agevolmente.

7′ GOL LIGORNA! Di Masi vince un contrasto sulla fascia sinistra, orchestra dunque la ripartenza avanzando a spron battuto per tutto il campo e servendo – sempre a sinistra – Cericola. Il giocatore genovese converge verso l’interno e con un preciso tiro a rientrare fulmina Ascioti, mettendo il pallone nell’angolino basso. 0-1.

12′ GOL VADO! D’Iglio lancia da centrocampo. Capra effettua un pregevole stop a seguire, salta due avversari e avanza centralmente.

Il fantasista rossoblu scarica dunque un fendente dai venticinque metri che si insacca nell’angolo basso. Nulla da fare per Atzori. 1-1.

17′ GOL LIGORNA! Genovesi ancora super efficaci in contropiede, sfruttando l’ampiezza. Gerbino – a cui la retroguardia vadese lascia troppo spazio – dalla lunetta dell’area scarica un tiro a mezza altezza. La traiettoria sorprendente l’immobile Ascioti, infilandosi sotto la traversa. 1-2.

29′ Giallo a Castelletto (V).

Trascorsa la prima mezz’ora. Il Vado fa maggiormente la gara mantenendo il possesso e stazionando stabilmente nella metà campo avversaria. Il Ligorna, guardingo, chiude bene gli spazi. Ripartendo come scritto con ficcanti contropiedi; due dei quali sono giunte entrambe le marcature.

32′ Lo Bosco avanza; elude un avversario con una finta venendo poi murato, da buona posizione, da un difensore ospite.

34′ Opportunità Vado. Capano scarica una sassata col sinistro dai trenta metri. Il portiere genovese Atzori si supera deviando in angolo.

36′ Ammonito De Bode (V).

37′ GOL LIGORNA!

Cinismo implacabile degli ospiti. Terza sortita offensiva e terzo gol, in una gara finora perfetta per la squadra allenata da Roselli.

È ancora Cericola (doppietta) a mostrare le proprie doti balistiche. Concludendo dal limite dell’area e finalizzando l’azione dei compagni. 1-3.

40′ Vado in dieci uomini. Piove sul bagnato per la squadra di Didu. Scontro di gioco nella trequarti del Ligorna. Castelletto, già ammonito, si vede sventolare il secondo giallo. Andando anzitempo negli spogliatoi.

Nella medesima azione infortunio accorso a Bacigalupo, che rientra tuttavia dopo un paio di minuti.

45′ Tre minuti di recupero.

45’+1 Ammonito Silvestri (L).

45’+3 Fine primo tempo: Vado-Ligorna 1-3.

Inizio ripresa (16:03).

49′ Rigore Vado. D’Iglioventaglia sulla fascia destra. Adusa sguizza verso la porta, salta due avversari con un dribbling e viene steso in area da un terzo. L’arbitro indica il dischetto.

50′ GOL VADO! Dagli undici metri Lo Bosco si incarica dell’incombenza del penalty e non sbaglia. Atzori intuisce, ma il tiro è troppo angolato 2-3.

52′ Ammonito Capra (V).

57′ Vado in nove uomini. Donaggio viene atterrato nei pressi del limite dell’area. De Bode, anch’egli già ammonito, lascia i vadesi in doppia inferiorità numerica.

59′ Vado in otto! Lo Bosco riceve anch’esso una seconda ammonizione dopo uno scontro con un avversario. La panchina rossoblù protesta in modo veemente. Situazione davvero difficile e sfuggita dalle mani del direttore di gara.

65′ Vado vicino al pareggio. Punizione dai venticinque metri. Calcia D’Iglio. Atzori vola togliendo il pallone dal sette.

69′ GOL LIGORNA! Gerbino raccoglie una palla vagante in area e infila Ascioti con un preciso tiro rasoterra. Quarto tiro dei genovesi; quarto gol. 2-4.

90′ Tre minuti di recupero.