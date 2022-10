Calcio: Vado-Borgosesia 3-2, i gol di Lo Bosco e Di Renzo (VIDEO)

Vado Ligure. Quinta vittoria su sette incontri, la terza consecutiva del Vado Football Club, che nella 7° giornata – turno infrasettimanale – del campionato calcistico di Serie D, girone “A”, ha piegato 3 a 2 il Borgosesia. Un avversario giovane (età media più bassa del torneo), ma spigliato e con una precisa idea di gioco.

Tale successo consente alla squadra allenata da mister Didu di scavalcare la Sanremese, fermata a domicilio dall’Asti (0-0) e portarsi pertanto al comando della classifica. A 16 punti, in coabitazione con il Sestri Levante, riuscito a ribaltare la Castellanzese (3-2) a tempo quasi scaduto.

Il Vado sblocca il parziale già in avvio con Luca Di Renzo, lesto a ribadire in tap-in un suo stesso colpo di testa (assist di Capra) infrantosi sulla traversa.

I piemontesi del Borgosesia pareggiano subito dopo, con un rigore trasformato da Marra. E attorno alla mezz’ora, dagli sviluppi di un calcio di punizione, ribaltano la situazione con Fossati. In quello che è stato, di fatto, l’unico tiro (penalty a parte) verso lo specchio della porta vadese.

La reazione dei locali nella ripresa è decisa. Loreto Lo Bosco pareggia i conti in acrobazia, appena 30″ dal rientro dagli spogliatoi. Sfruttando un perfetto servizio del giovane terzino Spanu (altro assist), costante spina nel fianco delle difese avversarie. E, a tal proposito, a nostro avviso, tra i migliori in campo ieri pomeriggio. Per l’abilità con cui ha gestito le due fasi (difensiva e offensiva).

Di Renzo completa dunque la rimonta attorno all’ora di gioco. Siglando la personale doppietta, nonché il 7° centro in altrettanti incontri. Al comando della classifica cannonieri.

I prossimi due impegni del Vado saranno in trasferta. Domenica a Casale e quindi, nel turno successivo, a Stresa.

1-0 Di Renzo (8° minuto)

2-2 Lo Bosco (46° minuto)

3-2 Di Renzo (58° minuto)