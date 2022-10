Calcio: Vado-Borgosesia 3-2 (DIRETTA TESTUALE)

Vado-Borgosesia 3-2 (8′, 58′ Di Renzo, 46′ Lo Bosco – 11′ “Rig” Marra, 31′ Fossati)

Vado Ligure. Tour de force, la quarta serie calcistica non conosce tregua. Terzo turno infrasettimanale di fila, sesta gara in poco più di due settimane per le compagini del girone “A” di Serie D. Il Vado nella settima giornata ospita il Borgosesia. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

I rossoblu dopo sei partite stazionano al secondo posto in classifica – insieme al Sestri Levante – con 13 punti, a una lunghezza dalla Sanremese. Ruolino di marcia frutto di 4 vittorie (sempre senza concedere gol; Chisola-Vado 0-2, Vado-Pdhae 2-0, Vado-Chieri 1-0, Fossano-Vado 0-2), 1 pareggio (Vado-Derthona 2-2) e 1 sconfitta (Castellanzese-Vado 4-2).

I piemontesi granata del Borgosesia, che nelle ultime tre uscite hanno incassato ben 11 gol (Borgosesia-Legnano 1-4, Casale-Borgosesia 3-1, Borgosesia-Sanremese 3-4), si trovano invece nelle zone di rincalzo della seppur ancora cortissima graduatoria, a 5 punti.

Tabellino:

Vado: Ascioti, Codutti, Spanu, D’Iglio, Bane, De Bode, Capra, Castiglione (69′ Mele), Lo Bosco (64′ Adusa, Castelletto (56′ Capano), Di Renzo

A disp.: Fresia, Ropolo, Manno, Allogho, Ghigliotti, Casazza. All. Didu

Borgosesia: Gilli, Frana, Rekkab, Giraudo, Lauciello, Pecci (65′ Monteleone), Guatieri (65′ Favale), Vassallo, Donadio, Marra, Fossati

A disp.: Gragnoli, Iannacone, Monteleone, Mirarchi, Salami, D’Ambrosio, Colombo, Attolou. All. Lunardon

Arbitro: Debora Bianchi (Prato). Assistenti: Tommaso Cardini (Firenze) e Luca Perlamagna (Carrara)

Note: Pomeriggio mite e ventilato. Fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Castelletto, Di Renzo (V) e Lauciello (B). Angoli 3-0. Spettatori 180 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Il Vado si schiera con un sistema 4-3-1-2. Ascioti (’04) in porta. Codutti (’03) e Spanu (’02) i terzini; Bane e De Bode i centrali difensivi. D’Iglio regista davanti alla difesa. Castiglione (’03) e Castelletto le mezzeali. Capra a sviariare su tutto il fronte d’attacco, in appoggio al tandem Lo Bosco-Di Renzo.

L’incontro comincia in perfetto orario (15:00).

6′ Lo Bosco vince un contrasto sulla trequarti e passa a destra per Di Renzo. Questi cerca Capra sul palo lungo.

Volè è strozzata. Gilli fa sua la sfera.

8′ GOL VADO! Azione sviluppata sulla destra. Capra va sul fondo e crossa al centro. Di Renzo svetta all’altezza del dischetto. Il pallone colpisce la parte bassa della traversa e rimbalza in prossimità della linea di porta.

Sulla respinta è lo stesso bomber vadese a ribadire in fondo al sacco, siglando la sesta marcatura in 7 incontri disputati. 1-0.

10′ Rigore Borgosesia. Lancio di quaranta metri dalle retrovie. La retroguardia rossoblù si fa ingenuamente sorprendere.

Ascioti esce a valanga franando su un giocatore ospite. L’arbitro indica il dischetto.

11′ GOL BORGOSESIA! Dagli undici metri Marra spiazza Ascioti, ristabilendo subito la parità. 1-1.

28′ Giallo a Castelletto (V).

31′ GOL BORGOSESIA! Punizione dalla trequarti destra. Cross basso respinto dalla difesa rossoblù.

Fossati raccoglie la ribattuta dal limite dell’area e infila Ascioti con un preciso tiro sotto la traversa. 1-2

42′ Angolo Vado da destra, calciato basso e velocemente. Lo Bosco gira a centro area. Gilli salva d’istinto, deviando nuovamente in corner.

44′ Giallo a Lauciello (B).

45′ Fine primo tempo: Vado-Borgosesia 1-2.

46′ Ricomincia la contesa (16:00).

46′ GOL VADO! Appena trascorsi trenta secondi. Cross pennellato dalla sinistra da Spanu. Parabola arcuata. Lo Bosco irrompe in acrobazia sul secondo palo infilando la palla in rete. 2-2.

54′ Il Vado preme. Lo Bosco viene murato da ottima posizione.

58′ GOL VADO! È ancora Spanu l’arma in più dei vadesi. Il giovane terzino sinistro rossoblu viene lanciato sul fondo, resiste allo scontro con un avversario (il quale finisce a terra) e crossa a centro area . Di Renzo raccoglie l’invito al bacio e svettando sul diretto marcatore infila Gilli. 7° gol in altrettante gare per il centravanti vadese. 3-2.