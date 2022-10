Calcio, Vadino F.C. vs Area Calcio Andora: la cronaca live del match di Prima Categoria

VADINO F.C. 1 (36’ Tomao) VS AREA CALCIO ANDORA 0

47’ Finisce qua il primo tempo, conduce il Vadino con gol di Tomao per 1 a 0

43’ Partita molto accesa. Fallo cattivo ai danni di Miserendino e giallo per Setti. Nel frattempo si scatena una piccola ressa davanti alla panchina del Vadino.

39’ Ammonito il terzino dell’Andora Leo per un diverbio con il direttore di gara

36’ IN VANTAGGIO IL VADINO! Tomao si inventa un capolavoro alla Ibrahimovic, palla alta di Licata e Tomao distende totalmente la gamba colpendo il pallone con la punta e la spedisce precisa nell’angolo basso

34’ Ammonito per intervento scorretto si danni di Greco, il terzino sinistro Vigorito

31’ Pallino del gioco totalmente del Vadino. L’Andora non riesce più a sfondare come ad inizio partita. Fatali per la difesa ospite le triangolazioni sulle fasce laterali

24’ Ci crede il Vadino, in attacco si rendono molto insidioso. Ottimo passaggio filtrante di Milazzo che trova Sacco al limite. Calcio potente che esce di poco dalla porta

19’ Brivido per l’Andora! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Licata mette in mezzo e trova Milazzo che, di testa, manda il pallone sopra la traversa di poco

17’ Ci crede il Vadino, che ora sta spingendo molto in fase offensiva. Da non sottovalutare l’attacco ospite, in fase offensiva su rende molto pericoloso, soprattutto per le vie laterali.

12’ Ora ad essere ammonito é Vanzini, per un intervento ai danni di Testa

10’ Partita molto accesa, i giocatori sono molto propensi a lottare su ogni pallone, talvolta con interventi fallosi. Primo cartellino giallo per Testa, complice un brutto fallo ai danni di Vanzini

6’ Ancora l’Area Calcio! Ottima azione personale di Cutuli sulla fascia, palla in mezzo per Lupo che spreca una ghiotta chance da pochi metri spedendo il pallone sulle stelle

3’ Partita molto accesa giá nei primi minuti. Si rende molto pericolosa l’Area Calcio Andora: Lupo cerca il tiro ma viene atterrato ai limiti dell’area. Calcio di punizione insidioso che si stampa sulla barriera

1′ Palla per i padroni di casa, si inizia!

PRIMO TEMPO

Albenga. Buonasera a tutti i nostri lettori e benvenuti alla cronaca live di Vadino F.C vs Area Calcio Andora, posticipo valevole per la 4° giornata del girone A di Prima Categoria. Per le due squadre sarà la partita del riscatto: entrambi i club hanno ottenuto una sconfitta nell’ultima gara, i padroni di casa contro il Plodio, squadra savonese neopromossa e gli ospiti contro il Camporosso, momentaneamente primo in classifica. Ci aspetterà sicuramente un match vivace, giocato a viso aperto da ambo le squadre per cercare di riottenere punti fondamentali per la classifica.

Da non sottovalutare le posizioni in classifica delle due squadre, rispettivamente al settimo e ottavo posto, ma molto insidiose: una eventuale vittoria di una delle due squadre spodestarebbe qualche altro club in zona play-off: potrebbe essere l’ottima chiusura di questo primo mese di campionato.

Le squadre stanno per entrare in campo. Ecco le formazioni ufficiali:

Vadino F.C.: 1 Alberico, 2 Masha, 3 Shani, 4 Licata, 5 Vigorito, 6 Balbo, 7 Sacco, 8 Vanzini, 9 Milazzo, 10 Tomao, 11 Miserendino. A disposizione di mister Giunta ci sono: 12 Pastorino, 13 Pollini, 14 Sorace, 15 Bonsignorio, 16 Gaino, 17 Damonte, 18 Pollio, 19 Berra, 20 Ricotta.

Area Calcio Andora: 1 Romano, 2 Abbate, 3 Leo, 4 Testa, 5 Avignone, 6 Modesti, 7 Gerini, 8 Setti, 9 Greco, 10 Lupo, 11 Cutuli. A disposizione di mister Rattalino ci sono: 12 Ghiozzi, 13 Velaj, 14 Muca, 15 Furlanetto, 16 Botte, 17 De Stefano, 18 Amico, 19 Guardone, 20 Aboualy.

Arbitra il signor Andrea Rosso della sezione di Albenga.