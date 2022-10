Calcio: Stresa-Vado 2-3, i gol di Di Renzo e Adusa (VIDEO)

Stresa (Verbania). Nella nona giornata del campionato calcistico interregionale di Serie D, girone “A” il Vado espugna 2 a 3 il campo dello Stresa Vergante.

Le due reti dei locali sono pervenute entrambe nella prima frazione e su calcio di rigore; trasformati nell’occasione da Pietro Tripoli, vecchia conoscenza del calcio ligure e savonese (ex Savona, Ligorna e Lavagnese). Lo Stresa dunque sblocca il parziale nelle primissime battute e, su un secondo panelty concesso dal direttore di gara, perviene al parziale pareggio a due giri di lancetta dal duplice fischio.

Nel cuore del primo tempo una doppietta di Luca Di Renzo aveva nel mentre consentito al Vado di pareggiare e portarsi in un primo momento avanti. Il centravanti rossoblu, sempre più bomber trascinatore, è ora a quota 9 gol in otto partite disputate.

La ripresa è combattuta, su un campo d’erba naturale visibilmente pesante. La sfida è fisica; più di spada che di fioretto, con diversi ammoniti.

Negli ultimi dieci minuti lo Stresa rimane in dieci uomini (espulso giocatore subentrato per doppia ammonizione) e il Vado si dimostra implacabile.

Poco dopo infatti, a due minuti dal novantesimo, un cross sventagliato dalla fascia sinistra trova l’incornata di Lo Bosco a centro area, sfruttando un’uscita mal calcolata del portiere. Un difensore locale salva alla disperata nei pressi della linea. A porta sguarnita dunque Jonathan Adusa, da poco subentrato, ribatte in fondo al sacco. Per l’ala vadese (l’anno scorso protagonista nel girone toscano-romagnolo col Lentigione), è il primo timbro in questo campionato.

Nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro – divenuti poi sette all’effettivo in seguito ad ulteriori sostituzioni – non accade più nulla. La squadra allenata da Marco Didu blinda il successo. Il quinto risultato utile consecutivo, che le consente di salire a 20 punti in classifica. Terzo posto, a -1 dalla Sanremese seconda e a – 2 dalla capolista Sestri Levante.

Quarti, a 16 punti, sono il Casale e il Ligorna, quest’ultimo avversario del Vado domenica prossima; derby allo stadio “Chittolina”. Tre liguri in mini-fuga.

1-1, Di Renzo (17° minuto)

1-2, Di Renzo (21° minuto)

2-3, Adusa (88° minuto)