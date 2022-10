Calcio, Soccer Borghetto. Delfino tranquillizza i suoi dopo la sconfitta con il Serra Riccò: “Questo risultato ci servirà per crescere”

Borghetto Santo Spirito. Nonostante la splendida rete di Simone Staltari realizzata a cinque minuti dal fischio d’inizio, il Serra Riccò riesce a ribaltare la gara e il Soccer viene battuto 2-1.

Giancarlo Delfino, complimentandosi con il suo giocatore per il bel gesto tecnico, vuole analizzare la gara senza alcun rimpianto: “Siamo partiti bene però non siamo stati bravi a raddoppiare e, allo stesso tempo, abbiamo regalato un gol. Gli avversari hanno vinto meritatamente ma tutti i miei ragazzi chiamati in causa, nonostante le defezioni, hanno dato il massimo e li voglio ringraziare. Questo risultato ci servirà per crescere e bisogna essere intelligenti per capirlo, lavorando con il pensiero alla prossima partita con umiltà”.

Perché per il tecnico biancorosso il percorso è lungo e di ottima prospettiva: “Il gruppo è sano e vive bene la settimana assieme. Sono un po’ più vecchio di loro e ne ho viste tante di situazioni come quella di oggi: se i ragazzi la prenderanno nel verso giusto impareranno tanto, anche perché abbiamo giovani che sono certo si toglieranno tante soddisfazioni in categorie superiori”.