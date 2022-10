Calcio savonese in lutto: è morto Guido Morando

Savona. Un lutto profondo per il grande mondo del calcio savonese anni ’60 e ’70: è mancato Guido Morando, giocatore, allenatore, dirigente, soprattutto animatore di tante avventure in particolare legate al torneo dei Bar della Valletta e ai tornei notturni del Sacro Cuore e del “Lazzaretti” di Vado.

“Estroverso e guascone (da cui il soprannome “Pavone”, coniato da Nanni De Marco con i “granelli di pepe” di Riviera Notte, rimastogli appiccicato addosso quasi come una seconda pelle) aveva vissuto soprattutto quella simbiosi tra Compagnia Portuale e calcio savonese che tanto aveva rappresentato nella nostra storia. Dal “suo” Porto, quel porto che amava profondamente in uno spirito di fratellanza, comunità, allegria dove da Don Genta a Giuan Nasi fino ai “rossi” più dogmatici nella concezione della lotta di classe l’unità di intenti per la crescita della nostra città rappresentava il valore superiore al di sopra di ogni divisione ideologica”, il ricordo di Franco Astengo.

“Il calcio rappresentava il grande orizzonte collettivo e la squadra dei Portuali al torneo dei Bar la massima espressione e Guido Morando, dalla panchina, ne aveva rappresentato per molti anni l’anima, il cuore, la bandiera – prosegue Astengo -. L’esplosione dei tornei notturni esaltò le sue capacità organizzative: grazie alla sponsorizzazione di Giovanni Conti tramite Artesina, Morando allestì una compagine eccezionale, formata dai migliori del campionato di Promozione: i “Magnifici 7” dominatori di molti tornei fra cui quello “centrale” nell’attività di quegli anni, il trofeo Sanson (sempre organizzato dal nostro immaginifico Nanni). A quell’egemonia rispose però Valentino Persenda chiamando a raccolta tutti gli “storici” ex biancoblu da Ciglieri a Mariani a Ciccio Varicelli fino a sui fratello Mino: ci fu una finale al Sacro Cuore, 1972, alla quale assistettero almeno 3.000 spettatori e il Circolo Biancoblu prevalse (3-2) sui magnifici 7″.

Morando si era però occupato anche delle squadre partecipanti ai tornei federali: dopo aver giocato, assieme al fratello Walter nella Stella Rossa e poi nella Villetta, aveva allenato la Libertà e Lavoro nel momento in cui il “mago” Vadone era passato alla Spotornese, poi la Villetta, la Priamar ricoprendo anche il ruolo di direttore tecnico della Veloce con allenatore il suo grande amico, sodale, collega di lavoro Tullio Pierucci.

“Ci ha lasciato un altro dei pezzi fondamentali di quella nostra storia parte integranti della storia della nostra Città, che ostinatamente non intendiamo lasciare cadere nell’oblio. “Pavone” lo ricorderemo sempre, quando con la stessa andatura di Helenio Herrera a San Siro, andava a prendere posto alla Valletta per guidare i suoi Portuali, un’immagine che porteremo sempre nel nostro cuore”, ha concluso Astengo.