Savona Calcio, Quintavalle salva i suoi: con il Multedo finisce 1-1

SAVONA 1 (81′ Quintavalle) vs MULTEDO 1 (41′ Vignon)

50′ Finisce qui! Il Savona è riuscito a mettere il cuore oltre l’ostacolo e riprendere una partita che sembrava praticamente persa, in inferiorità numerica tra l’altro.

47′ Cambio per il Multedo: dentro Mukaj per Cilione.

45′ Quattro minuti di recupero segnalati dal direttore di gara.

42′ Perucchio calcia da fuori e la sfera finisce di poco a lato. Ora i ritmi sono più alti a livello d’intensità, il Savona deve sfruttare questo ottimismo ma stare attento a non scoprirsi troppo.

38′ Cambi per entrambe le formazioni: nel Multedo entra Girone per Testi, nel Savona Di Roccia per Sofia.

36′ QUINTAVALLE! CHI SE NON LUI? La punizione del capitano biancoblù finisce in rete e fa scatenare panchina e spalti. Frumento carica i suoi, vuole qualcosa in più.

32′ Morelli si mangia il gol del raddoppio! Il numero 10 era in ottima posizione ma non ha inquadrato la porta. Savona sempre più passivo con il passare dei minuti, in più il nervosismo sta sempre più prendendo il sopravvento.

29′ Espulso Carlo Porta! Il direttore di gara prima ammonisce l’ex Finale, poi estrae il secondo cartellino per qualche parola di troppo probabilmente. C’è grande nervosismo in campo. Ora Frumento rileva forzatamente Esposito e inserisce Barbara.

27′ Ammonito Quintavalle per proteste.

25′ Pochissime idee quest’oggi per gli striscioni, ne approfittano i genovesi attendendo di avere gli spazi per raddoppiare. Al Savona serve decisamente qualcosa in più per riuscire a pareggiare. Ora Sofia ha trovato lo spazio per inserirsi, concludendo però sul fondo, ma c’è da sfruttare con lucidità le occasioni da qui alla fine.

20′ Frumento effettua un doppio cambio: fuori Moscino e Lanzarotti per Brazzino e Dalipi.

18′ Altra conclusione da fuori per il Savona, stavolta è Cavallaro con il medesimo risultato fuori dallo specchio.

17′ Palo del Multedo! Su contropiede è bravo Vignon a ricevere ed accentrarsi: il legno salva il Savona dal doppio svantaggio.

16′ Marrapodi serve un bel pallone in area per il solito Quintavalle. Il capitano prova la rovesciata ma la conclusione è alta.

13′ Il Savona si sta facendo più vedere rispetto al primo tempo, ma mancano ancora quelle nitide occasioni: c’è tanta confusione.

8′ Quintavalle ci prova su punizione: Parodi respinge in corner.

3′ Savona che ha cambiato l’assetto tattico in campo, ora è Quintavalle a giocare davanti con Sofia e Pondaco.

2′ Una bella punizione di Perrucchio impensierisce Porta per l’effetto dato al pallone, bloccandola in due tempi.

1′ Del Panta avvia la seconda frazione di gioco. Come preannunciato, Frumento effettua già il primo cambio: fuori Brema per qualche acciacco, al suo posto entra Marrapodi.

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco: il Multedo conduce per 1-0 su un Savona che sta facendo fatica ad imporsi in avanti, sbagliando troppo in fase di impostazione. Alla ripresa, o nei primi di minuti di essa, ci potrebbero essere già alcune sostituzioni, siccome Frumento ha detto a tutti i componenti della panchina di iniziare la fase di riscaldamento.

41′ Rete del Multedo! Vignon è abile a sfruttare una mischia da un calcio d’angolo, genovesi in avanti.

37′ Testi impatta di testa in area di rigore, ma non centra lo specchio. Savona troppo passivo in questo primo tempo.

34′ Morelli spreca un calcio di punizione invitante per servire i suoi compagni in area: la sfera finisce direttamente sul fondo.

30′ Che occasione per il Multedo! Schiano serve Testi tutto solo all’interno dell’area, ma il numero 9 nel momento della conclusione calcia malissimo e fa carambolare la sfera sopra la traversa. Brivido per il Savona che sta faticando ad imporsi.

26′ La palla dalla testa di Quintavalle carambola tra i piedi di Schiano che prova la conclusione dal limite, ma è fuori e finisce sul fondo.

24′ Morelli prova la botta su punizione da una posizione veramente proibitiva: la palla è nello specchio, ma Porta la blocca. Gli uomini di Frumento stanno faticando a giocare palla a terra.

18′ Savona che, dopo alcune azioni propositive, fatica ad avanzare sugli ospiti ma senza aver ancora rischiato di subire gol dall’occasione di Testi al quinto minuto di gioco.

15′ Quintavalle prova la conclusione da fuori: rimessa dal fondo per i genovesi.

9′ Occasione Savona! Esposito avanza pericolosamente sulla fascia, servendo poi Pondaco solo all’interno dell’area: il numero 11, tuttavia, apre troppo il piattone e la sfera finisce debolmente sul fondo.

5′ Primi minuti di studio tra le due formazioni ma è del Multedo la prima nitida occasione da gol. La sfera arriva tra i piedi di Testi che calcia all’interno dell’area: deviazione e calcio d’angolo per gli ospiti.

1′ Partiti! Si fanno subito sentire i tifosi del Savona, sempre presenti al sostegno della propria squadra.

Primo tempo

Savona. Buon pomeriggio a tutti dall’Augusto Briano al Santuario. Oggi è la volta dell’anticipo di Prima Categoria B con gli striscioni chiamati in causa contro i genovesi del Multedo.

Un punto di distanza separa le due formazioni e i ragazzi di Ermanno Frumento vengono dalla prima vittoria stagionale contro la Veloce, non avendone ancora perso una (pari a reti bianche in entrambi i match) e che col tempo stanno trovando anche la condizione a livello fisico.

Multedo avversario ostico e di categoria, nel quale spicca il nome di Jacopo Testi con tre reti realizzate e dietro a Gabriele Romano dell’Albissole. Insomma, una sfida che si preannuncia interessante già dalle anteprime.

Intanto sono state comunicate le formazioni ufficiali:

Savona: 1 Porta, 2 Fancellu, 3 Esposito, 4 Moscino, 5 Apicella, 6 Quintavalle, 7 Lanzarotti, 8 Cavallaro, 9 Sofia, 10 Brema, 11 Pondaco. A disposizione di mister Ermanno Frumento ci sono: 12 Barbara, 13 Fontana, 14 Marrapodi, 15 Di Roccia, 16 Brazzino, 17 Dalipi.

Multedo: 1 Parodi, 16 Sciandra, 22 Perucchio, 26 Giulianino, 4 Bellicchi, 11 Cilione, 28 Vignon, 8 Vargiu, 10 Morelli, 9 Testi, 14 Schiano A disposizione di mister Alessandro Bazzigalupi ci sono: 12 Manzoni, 3 Chirivino, 19 Mukaj, 27 Rossini, 21 Degl’Innocenti, 20 Vargas, 7 Girone, 25 Di Maria, 30 Tortoricci.

Dirige l’incontro Emanuele Del Panta della sezione di Imperia