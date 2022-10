Calcio, San Francesco Loano. Ottima partenza per i ragazzi di Ivan Monti: “Stiamo vivendo in serenità”

Loano. Lo scorso anno vincitori della Seconda Categoria, quest’anno partiti con il piede giusto in Prima. La San Francesco Loano sembra essersi calata nella parte della neo promossa, ma senza aver paura di giocarsi le proprie carte.

In fondo la rosa ha potuto essere rinforzata nel corso dell’estate, ma prima c’è stato il cambio di guida tecnica: ad Enrico Sardo è subentrato Ivan Monti, ex giocatore rossoblù e tecnico di Albenga e Alassio FC.

E dopo la fase di assestamento in Coppa Liguria, l’avvio di campionato ha portato a vittorie pesanti in casa contro il Pontelungo, squadra accreditata per la vittoria finale, e nell’insidiosa trasferta di Altare.

Insomma, il morale all’interno dell’ambiente loanese si capta nelle parole del proprio allenatore: “Stiamo vivendo in serenità sapendo benissimo chi siamo. Le prime due partite sono state impegnative perché abbiamo incontrato due squadre ben organizzate e con giocatori importanti. C’è da migliorare la condizione fisica, facendo apprendere più concetti di gioco nel minor tempo possibile, anche se ce ne vorrà un po’. Il merito della rosa che ho a disposizione è della società, che è riuscita ad accontentarmi con giocatori riconfermati e nuovi che già conoscevo. L’obiettivo? Esprimere un buon gioco cercando di fare buoni risultati per passare una stagione tranquilla”.

Monti è stato voluto fortemente dalla società sin da quando è stata cambiata la guida tecnica: “Sono molto legato con l’ambiente loanese visto che ci ho giocato parecchi anni. Soprattutto mi lega un grande rapporto di amicizia con la famiglia Burastero e con tutta la dirigenza, motivo per il quale ho accettato di ritornare in panchina anche se ho avviato una nuova esperienza sportiva, creando una società di padel in compagnia di due amici, Andrea e Federico: il Padel Arena Loano che mi tiene occupato parecchio, come se avessi una nuova carriera nello sport”.

Domani la San Francesco Loano sarà impegnata contro la Virtus Sanremo tra le mura amiche: “Partita molto difficile visto che loro arrivano da una sconfitta in casa e noi non dobbiamo assolutamente sottovalutarli. Bisogna cercare sempre la miglior prestazione, anche perché sono un’ottima squadra”.

E la volontà è quella di lasciare un segno positivo nel percorso rossoblù: “Cerchiamo di esprimere un buon calcio perché credo che il bel gioco aiuti ad ottenere più risultati. Avendo poca esperienza come allenatore e tantissimo da imparare, la San Francesco credo sia stata la scelta giusta, soprattutto, conoscendo molto bene l’ambiente di Loano, Quando entro allo stadio si respira aria di calcio e ti da un sapore speciale”.