Calcio, San Francesco Loano. Caneva e Rossignolo ci mettono la testa e battono l’Aurora

Loano. Grande vittoria per la San Francesco Loano che si impone di misura contro l’Aurora. Partita impugnata fin da subito dai padroni di casa, che vanno però sotto a metà primo tempo con un gol viziato dalle disattenzioni difensive.

I match winner della gara, Andrea Caneva e Franco Rossignolo, hanno descritto così le emozioni provate dopo aver interrotto il digiuno del gol: “Due reti importanti, ci volevano per noi: per un attaccante segnare è fondamentale, ci aiuta a non demoralizzarci”.

Ottimo gesto tecnico del numero 9 Rossignolo: “Ho visto arrivare la palla a mezza altezza: ho deciso di colpire di testa e fortunatamente sono riuscito a trovare il gol. Ho avuto anche altre occasioni, ma giocare su questo campo non è facile. È stato importante vincere: se gli attaccanti stanno bene, sta bene tutta la squadra”.

Lavoro da “attaccante trascinatore”, lo si è visto spesso tornare fino a centrocampo a recuperare palloni e creare sponde: “La prestazione c’è sempre stata, d’altronde un attaccante che non segna è normale che venga giudicato. Oggi abbiamo messo la ciliegina sulla torta, con i 3 punti si è ancora tutti più contenti”.

Il gol vittoria passa sempre da un colpo di testa: fallo negli ultimi minuti, Antonelli mette in mezzo e Caneva anticipa tutti gonfiando la rete: “Il mio compagno è stato molto bravo a piazzare un pallone perfetto in area, io ho tagliato sul primo palo e toccato il pallone. Adesso è importante continuare così e cercare di recuperare il Camporosso”.

Decisivo Ivan Monti che, negli spogliatoi, ha spronato i suoi ragazzi e li ha aiutati a riprendere in mano le redini della partita: “A fine primo tempo il mister ci ha rimesso in riga. Nel primo tempo abbiamo giocato sotto tono, non attaccavamo bene, nel secondo siamo entrati con una determinazione diversa”.