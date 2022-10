Calcio, San Francesco Loano. Alessandro Badoino carica la squadra: “Dobbiamo continuare così: ogni domenica sarà una battaglia”

Loano. Prestazione impeccabile del difensore Giacomo Badoino che, con una doppietta, spiana ai suoi compagni la strada verso la vittoria. Impeccabile in difesa, nel reparto spicca tra suoi con ottime chiusure e anticipi calcolati al millimetro, ma soprattutto in fase realizzativa: si contraddistingue in zona gol segnando due reti, di cui il gol vittoria.

Partita che non si era impostata sui canali giusti: “Sono partite difficili da affrontare, era necessario iniziare con il ritmo e l’aggressività giusta: non siamo riusciti fin da subito ad attuare il nostro gioco. Il gol ci ha spianato sicuramente la strada verso la vittoria. Dobbiamo continuare così: il campionato è durissimo e ogni domenica sarà una battaglia”.

Ottimo assist su punizione di Rondon (segnerà anche una rete), che pennella il pallone in area pescando il difensore rossoblù: “Ho visto arrivare il pallone e, andandoci incontro, mi ha toccato ed è finito in rete: essendo un difensore non sono molto esperto, è andata bene così, sono stato fortunato (ride ndr.)”.

Nella prossima partita, ci sarà un bellissimo incontro tra le due capoliste, la San Francesco Loano e il Camporosso: “Dobbiamo assolutamente continuare a vincere: il Mister è tosto con gli allenamenti, già non ci fa divertire, se non vinciamo ci farà sudare il doppio”