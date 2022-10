Calcio, risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (5^ giornata)

Continua la marcia dell’Albenga, che fa cinque su cinque in campionato grazie alla rete nella ripresa di Thomas Graziani. Mantiene il secondo posto la Cairese, che subisce il primo goal in campionato contro il Rivasamba. Due goal non bastano al Finale per uscire con dei punti dalla casa della Voltrese Voltur.

Risultati

Athletic Club Albaro 2 – Angelo Baiardo 0; Busalla 0 – Imperia 2; Campomorone 0 – Albenga 1 (cronaca); Sestrese 0 – Arenzano 0; Genova Calcio 3 – Forza e Coraggio 1; Rapallo 1 – Canaletto 1; Rivasamba 1 – Cairese 1; Taggia 1 – Lavagnese 0; Voltrese Voltur 4 – Finale 2.

Classifica: Albenga 15; Cairese 11; Genova Calcio 10 e Imperia 10; Forza e Coraggio 9; Athletic Club e Arenzano 8; Lavagnese e Sestrese 7; Voltrese e Taggia 6; Rivasamba 5; Canaletto, Baiardo, Campomorone, Finale, Busalla e Rapallo 4.

Promozione (4^ giornata)

New Bragno e Ceriale vincono in trasferta e si portano ad appena due punti dalla testa della classifica. Prima vittoria e primi punti per il Legino, che con un goal fa bottino pieno in casa della Sampierdarenese. Torna a vincere il Pietra Ligure.

Risultati

Carcarese 0 – Ceriale 1 (cronaca); Celle Varazze 3 – Borzoli 3 (cronaca); Golfo Dianese 1 – New Bragno 3; Pietra Ligure 2 – Baia Alassio 0 (cronaca); Praese 1 – Ospedaletti 1; Sampierdarenese 0 – Legino 1; Soccer Borghetto 1 – Serra Riccò 2 (cronaca), Ventimiglia 2 – Campese 1.

Classifica: Praese 10 e Ventimiglia 10; New Bragno e Ceriale 8; Serra Riccò e Borghetto 7; Campese e Pietra Ligure 6; Sampierdarenese 5; Ospedaletti, Celle Varazze e Carcarese 4; Golfo Dianese e Legino 3; Baia Alassio 2; Borzoli 2.

Prima Categoria girone A (2^ giornata)

In grande spolvero l’Aurora e la San Francesco Loano, che colgono il secondo successo in altrettante giornate. Rimane a bocca asciutta il Millesimo. Primi punti per Mallare e San Filippo Neri. Il risultato più clamoroso è però la scoppola rifilata dal Pontelungo all’Atletico Argentina.

Risultati

Aurora 1 – Millesimo 0; Altarese 1 – San Francesco Loano 3; Camporosso 3 – Plodio 0; Mallare 2 – San Filippo Neri 2; Pontelungo 7 – Atletico Argentina 1; Virtus Sanremo 0 – Area Calcio Andora 2; Vadino – Oneglia (in corso).

Classifica: Camporosso, San Francesco Loano e Aurora 6; Area Calcio Andora, Virtus Sanremo, Pontelungo, Vadino e Plodio 3; Oneglia, Mallare, San Filippo Neri, Altarese 1; Millesimo e Atletico Argentina 0.

Prima Categoria girone B (2^ giornata)

Festa grande al Santuario di Savona. Sono infatti Speranza e Letimbro le formazioni comunali a punteggio pieno, insieme all’Albissole. Il Savona, invece, scivola in verso il fondo della graduatoria scavalcato da numerose squadra. Niente da fare per la Vadese, che rimane a zero punti complice la sconfitta patita contro il Pra’ FC alla prima al Chittolina. Sabato, poker della Spotornese ai danni dell’Olimpic.

Risultati

Olimpic 0 – Spotornese 4; Savona 0 – Quiliano&Valleggia 0 (cronaca); Albissole 2 – Multedo 1; Città di Cogoleto 1 – Speranza 2; Letimbro 3 – Masone 1; Priamar Liguria 4 – Veloce 0; Vadese 1 – Pra’ FC 3.

Classifica: Letimbro, Speranza, Pra’ FC e Albissole 6; Quiliano&Valleggia 4; Priamar Liguria, Spotornese; Multedo 3; Savona 2; Masone 1; Città di Cogoleto, Olimpic, Vadese e Veloce 0.

Coppa Liguria di Seconda Categoria (3^ giornata)

Girone B

Argentina Arma – Cisano (ore 20,30)

Girone C

Borgio Verezzi – Rocchettese (in corso)

Girone D

Cengio – Dego (rinviata)

Girone E

Rossiglionese 5 – Sassello 0

Classifica: Rossiglionese 4; Sassello 3; Campo Ligure il Borgo 1.