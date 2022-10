Calcio, Promozione. Il Pietra Ligure vince e convince, Ceriale ancora a secco di gol

PIETRA LIGURE 3 (20’ Szerdi, 49’ Puddu, 84′ Insolito) VS CERIALE 0

90’ E finisce qua, il Pietra si impone per 3 a 0

86’ Esce Bolia per Asteggiante

84’ Esulta anche Insolito in questo tris! Palla a destra e Vinci a sinistra, ottima conclusione e triplice vantaggio

84’ Assegnsto rigore per il Pietra, Fazio atterra insolito in area di rigore dopo un’ottima percussione centrale di Rovere

81’ Pietra vicino al 3 a 0: Rovere cerca la conclusione potente e sfiora il secondo palo di un niente. Adesso il Ceriale è in estrema difficoltà

80’ A 10 minuti del termine del match arriva il primo cambio per i padroni di casa: esce Mehmetaj per Dominici

78’ Quarto cambio per il Ceriale: esce Oses per Kuci

76’ Ci prova adesso Hamati senza successo però. Adesso le squadre sono un po’ lunghe e il fallo è quasi d’obbligo come fine azione. Molti nervi in campo

72’ Partita che si sta scaldando. Al termine di una azione Rovere prova giustizia da solo prendendosela con Naoui, forse per un intervento scorretto del terzino sul 10 del Pietra. L’arbitro decide di punire il trequartista con il giallo ed espelle Brignoli per proteste

69’ Ammonito Puddu per un brutto fallo ai danni di Condorelli. Allo stesso minuto, Brignoli effettua il terzo cambio del match: subentra Bonifacio per Condorelli

66’ Ammonizione per il numero 20 Hamati per proteste

64’ Che occasione per Insolito! Rovere allarga per Insolito che prova la conclusione a giro: pallone che sfiora di poco l’incrocio dei pali

60’ Secondo cambio per il Ceriale: subentra Secco per Gloria

58’ Ammonito per fallo scorretto ai danni di Insolito, il centrale avversario Schirru. Sugli sviluppi del calcio da fermo, Insolito trapassa la barriera e calcia verso la porta dove Vinci afferra la sfera con decisione

55’ Ceriale vicinissimo al raddoppio: Piazza la mette in mezzo e Naoui colpisce di testa, palla di un soffio sopra la traversa

54’ Ammonito col numero 19 Bolia

53’ Punizione per il Ceriale vicino al limite dell’area, Piazza colpisce la barriera

51’ Primo cambio per il Ceriale: esce il numero 8 Farinazzo e subentra il numero 18 Hamati

49’ Brivido per il Pietra: Andreetto colpisce male la sfera e per poco non la infila nella sua porta, molto bravo il portiere a mettere in corner

45’ Si rinizia, palla per il Ceriale

SECONDO TEMPO

49’ Il raddoppio del Pietra direttamente da calcio d’angolo. Insolito mette in mezzo, Puddu colpisce di testa e Fazio la colpisce di petto mettendola nella sua rete. Finisce anche qua il primo tempo con il raddoppio bianco celeste

48’ Ci prova ancora Insolito che si guadagna un calcio d’angolo in questi minuti finali

44’ In questi minuti finali è il Ceriale che ha in pugno la partita, il Pietra però è molto compatto in difesa e riesce a respingere tutti gli assalti offensivi

39’ Ancora Insolito che spinge forte a suon di sgasate sulla fascia: in velocità nessuni riesce a fermarlo. Fazio è molto bravo a deviare il passaggio in area mettendo la palla in corner

34’ Brivido per il Pietra: Condorelli la mette in mezzo e Oses spreca il tap in vincente da pochi passi

31’ Splendida azione personale di Insolito: dribbling ubriacante ai danni di Fazio e tiro che però sorvola la traversa

30’ Ammonito per gioco scorretto il capitano del Ceriale Piazza

27’ Partita attualmente abbastanza equilibrata, unica differenza sostanziale il risultato ma le azioni sono sostenute da entrambe le parti. Marquez prova a calciare dopo un ottimo dribbling ma non riesce a trovare lo specchio della porta

23’ Ci crede il Ceriale che risponde con un’ottima punizione: palla messa in mezzo da Piazza e Farinazzo colpisce di testa centrale, facile per il portiere

20’ Szerdi dal dischetto la piazza! Vinci intuisce l’angolo ma non riesce comunque a parare. Pietra in vantaggio

19’ Fazio provoca il rigore, atterrando in area Pili

18’ Punizione da un’ottima mattonella per il Pietra, Naoui provoca il fallo

15’ Vicino al gol entrambe le squadre. Da un rapido contropiede Mehmetaj per poco non insacca dopo un tocco di testa di un difensore verso il portiere. Altro contropiede che porta Naoui al tiro/cross molto insidioso in area

10’ Ottima percussione laterale del Ceriale che ha preso coraggio: Farinazzo scarica alla punta di tacco che vede Naoui sull’esterno, azione che termina in corner

6’ Il Pietra spinge molto, sono molto compatti ed organizzati. Calcio di punizione battuto da Insolito che si stampa sulla barriera, fallo procurato da lui stesso

4’ Arriva subito una ammonizione: giallo per Andreetto per un fallo su Gloria

3’ Subito pericoloso il Pietra: Vinci esce per anticipare Insolito ma sbaglia i tempi, l’attaccante sbaglia clamorosamente a porta vuota

1′ Calcio d’inizio si comincia, palla per il Pietra

PRIMO TEMPO

Pietra Ligure. Buon pomeriggio e benvenuti nella webcronaca live di Pietra Ligure vs Ceriale. Match al vertice di promozione, le due squadre che si affrontano oggi sono rispettivamente seconda e quarta, con solo un paio di punti di distacco l’una dell’altra.

Una vittoria oggi sarebbe fondamentale per entrambe: il Pietra Ligure, sceso quest’anno dall’Eccellenza, vorrà sicuramente rifarsi e cercare di raggiungere la massima serie regionale il prima possibile.

Di per certo la partita di oggi, a meno di sorprese, sarà giocata a viso aperto: gli ospiti proveranno ad interrompere il digiuno del gol che dura ormai da due settimane.Il Pietra invece, davanti ai propri tifosi, cercherà di portarsi a casa la vittoria per recuperare punti sulla Praese.

Le squadre stanno entrando in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 12 Duberti, 2 Andreetto, 3 Pili, 4 Ponzo, 5 Ayalas, 7 Insolito, 8 Puddu, 10 Rovere, 11 Mehmetaj, 13 Szerdi, 19 Bolia. A disposizione di mister Pisano ci sono: 1 Valdettaro, 6 Corciulo, 9 Dominici, 14 Vignone, 15 D’Aprile, 16 Aicardi, 17 Rimassa, 18 Ballone, 20 Asteggiante.

Ceriale: 1 Vinci, 2 Naoui, 3 Di Fino, 4 Condorelli, 5 Fazio, 6 Schirru, 7 Oses, 8 Farinazzo, 9 Gloria, 10 Piazza, 11 Marquez. A disposizione di mister Brignoli ci sono: 12 Farrauto, 13 Vinci, 14 Sardo, 15 Fantoni, 16 Kuci, 17 Secco, 18 Hamati, 19 Bonifazio, 20 Nida.

Arbitra il signor Martin Virgilio della sezione di Imperia, coadiuvato da Ayoub Chamchi e Andrea Ferracin della sezione di Savona.