Calcio, Promozione. Il Serra Riccó si impone di misura in trasferta contro il Soccer Borghetto. Decisiva la rete di Lobascio

SOCCER BORGHETTO 1 (5’ Staltari) – SERRA RICCÓ 2 (28’ Robotti, 81’ Lobascio)

94’ E finisce qua! Il Serrá Riccó si impone di misura allo stadio Oliva di Borghetto, raggiungendo i biancorossi in classifica a pari punti

90’ Assegnati 4 minuti di recupero

90’ Fallo dal limite per il Soccer, che puó provare a pareggiarla allo scadere

88’ VICINO AL DOPPIO VANTAGGIO IL SERRA RICCÓ! L’attaccante avversario manda di molto sopra la traversa da due passi

86’ Ci crede ancora il Soccer: D’Aiuto prova la botta da fuori, bravo il difensore a respingere dalla linea di porta sostituendosi al portiere

84’ Cambio del Serra Riccó: esce il numero 10 Zunino ed entra il numero 17 Fossa

81’ SEGNA LOBASCIO! RINCORSA LENTA E TIRO PRECISO, IN VANTAGGIO IL SERRA RICCÓ! Rossi indovina l’angolo ma non riesce a salvare questa volta

80’ CALCIO DI RIGORE PER IL SERRÁ RICCÓ. Il numero 5 Viola atterra al limite ma dentro l’area Lobascio

79’ SEMPRE ROSSI! Stavolta sugli sviluppi di un calcio di punizione, toglie lui la ragnatela dal sette

78’ ANCORA ROSSI! Super parata dell’estremo difensore che si trova costretto a distendersi completamente. Colpo di reni decisivo e palla in corner

76’ Quarto cambio utilizzato da mister Delfino: esce il numero 9 Serra ed entra il numero 18 Giglio

75’ Ci prova Vignolo da fuori area! Tiro debole che esce di poco

73’ ANCORA ROSSI! Si esalta il portiere di casa che, ancora una volta, deve salvare i suoi. Indubbiamente uno dei migliori in campo per il Soccer in questo secondo tempo

71’ Duplice cambio per il Soccer: entrano i numeri 13 Angelico e 14 D’Aiuto ed escono i numeri 11 Staltari e 2 Tripodi

68’ ANCORA IL SERRÁ RICCÓ VICINO AL VANTAGGIO! Il Soccer non riesce piú ad imporsi come nel primo tempo e sta soffrendo molto in fase difensiva. Molto faticosa anche l’offensiva biancorossa, le azioni sono sempre meno e difficilmente riescono a penetrare l’area avversaria

62’ Grosse proteste arrivano dalla panchina del Serrá Riccó nei confronti del direttore di gara: il numero 17, scivolando sul pallone, travolge il giocatore ospite, la panchina reclama a gran voce l’espulsione. Ammonito il mister ospite Repetti per cattivo linguaggio

60’ Prima sostituzione per il Soccer: esce con numero 4 Barone ed entra col numero 17 Artiano

54’ Si rende ancora pericoloso il Serrá Riccó che é entrato molto bene in questo secondo tempo: palla sopra la traversa

53’ Ammonizione per gioco scorretto a Staltari che butta giú il numero 8 Preti

50’ ROSSI CI METTE ANCORA UNA PEZZA! Draghici si infila in mezzo a due e prova il pallonetto, il portiere ci arriva e Alberto finisce l’azione mettendo il pallone in corner: bravissimo il 6 che toglie il pallone ad un passo dalla linea di porta

49’ Bruttissimo intervento di Vignolo ai danni di Auteri: cartellino giallo e punizione dal limite per il Soccer. Batte Staltari

45’ Inizia il secondo tempo, possesso Soccer

Secondo tempo

47’ Fine primo tempo. Partita che rispecchia il risultato parziale di 1 a 1. Match equilibrato, dove si alternano azioni pericolose da ambo i lati. Borghetto che, galvanizzato dal super gol di Staltari, ha attaccato fin da subito. Si é dovuto peró ridimensionare dopo il pareggio degli ospiti, che hanno iniziato ad attaccare. Spesso in difficoltá i difensori del Soccer, che soffrono molto le offensive laterali

45’ Saranno concessi 2 minuti di recupero.

39’ ROSSI SALVA IL SOCCER. Ottima parata dell’estremo difensore che si trova impegnato su un tiro a giro molto insidioso, partito dal destro di Draghici

37’ Proteste dei giocatori del Serra Riccó per un presunto tocco di mano in area, i giocatori del Soccer invece rimarcano molto su un fallo avvenuto poco prima del presunto fallo si danni di Alberto

32’ Spinge molto il Soccer, cercano molto il raddoppio Staltari e Auteri. Gioco molto piú vivace per i padroni di casa

28’ LA PAREGGIA IL SERRA RICCÓ. NELLO SVILUPPO DI UN CALCIO D’ANGOLO, PALLA IN MEZZO E ROBOTTI STACCA PIÚ IN ALTO DI TUTTI INSACCANDO LA PALLA NELL’ANGOLINO BASSO DELLA PORTA. 1 A 1.

27’ Pasticcio difensivo per il Borghetto, Alberto si supera con un super intervento in scivolata e salva il risultato

25’ Ottima azione del Borghetto che riesce sempre ad entrare in area. Il pallone, ora, esce di molto dalla linea del campo

22’ Altro fallo e ottima mattonella per gli ospiti: calcio di punizione laterale molto insidioso

21’ Partita molto combattuta, talvolta con interventi molto fallosi. Il numero 5 del Serrá Riccó, Panepinto, ha ricevuto un brutto colpo alla spalla dopo un intervento molto duro. Nessuna ammonizione per il momento

16’ Si rende pericoloso il Borghetto. Carparelli prolunga per Auteri lanciato a rete: palla centrale, non insidiosa per il portiere

14’ Fallo ai danni di Lobascio, punizione pericolosa dal limite per il Serra Riccó. Niente da fare, l’attaccante colpisce in fuorigioco

9’ Ora é il Serra Riccó a tenere il pallino del gioco, sta sfruttando molto le fasce per arrivare in area

5’ EUROGOL DEL NUMERO 11 STALTARI. SUBITO IN VANTAGGIO IL BORGHETTO, IL PORTIERE RINVIA E L’ATTACCANTE BIANCOROSSO PROVA IL TIRO AL VOLO. PORTIERE IMMOBILE E PALLA CHE SI INFILA SOTTO AL SETTE. SILURO DA 30 METRI

2’ Subito proteste per un intervento scorretto si danni dell’undici gialloblù, l’ arbitro conferma peró la regolaritá dell’intervento.

1’ Inizia la partita, possesso Serra Riccó

PRIMO TEMPO

Borghetto. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e benvenuti alla Cronaca Live di Soccer Borghetto vs Serra Riccò 1971. Nonostante il cielo coperto, si prospetta un ottimo pomeriggio di calcio, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre. Il Soccer Borghetto del bomber Carparelli è molto carico: una vittoria potrebbe portare i biancorossi al primo posto, in caso di sconfitta della Praese. Il Serra Riccò è, invece, a caccia di punti visto l’inizio di campionato non troppo felice per i genovesi: se dovessero vincere oggi, recupererebbero il Soccer Borghetto in classifica, pareggiandoli a 7 punti.

Statisticamente parlando, il Soccer è in vantaggio per reti segnate: 6 contro le 4 degli ospiti. Paradossalmente però, i giallo-blu hanno subito meno gol, uno in meno (2 contro i 3 dei padroni di casa). Gli ultimi due incontri, invece, premiano ampiamente i genovesi: 1-4 e 4-1 per il Serra Riccò, disputati nello scorso campionato.

Le squadre stanno per entrare in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Soccer Borghetto:1 Rossi,2 Tripodi, 3 Taku, 4 Barone, 5 Viola, 6 Alberto, 7 Carparelli, 8 Calcagno, 9 Serra, 10 Auteri, 11 Staltari. A disposizione di mister Delfino ci sono: 12 Gallo, 13 Angelico, 14 D’Aiuto, 15 Daprile, 16 Perriello, 17 Artiano, 18 Giglio.

Serra Riccò 1971:1 Bulgarelli, 2 Esposito, 3 Iraci, 4 Robotti, 5 Panepinto, 6 Vignolo, 7 Spatari, 8 Preti, 9 Lobascio, 10 Zunino, 11 Draghici. A disposizione di mister Repetti ci sono: 12 Firpo, 13 Valcavi, 14 Meloni, 15 Zerbini, 16 Garibaldi, 17 Fossa, 18 Owusu, 19 Ilardo.

Terna arbitrale guidata dal signor Alessandro Mazzoni della sezione di Chiavari, coadiuvato dai due assistenti Lorenzo Trucco della sezione di Imperia e Noureddine Benou della sezione di Genova.