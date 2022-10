Calcio, Prima Categoria. La cronaca live di San Francesco vs Virtus Sanremo

SAN FRANCESCO LOANO 4 (46’, 90’ Badoino, 85’ Rolon, 87’ Messina) VS VIRTUS SANREMO CALCIO 2011 0

90’ Finisce qua! Avviene tutto negli ultimi minuti di gara! Il San Francesco ottiene altri 3 punti fondamentali davanti ai propri tifosi

90’ ANCORA BADOINO! 4 A 0 E 3 PUNTI PIÙ CHE MERITATI!

89’ Cambi da entrambi i lati: escono i numeri 7 Messina e 8 Rolon per i numeri 20 Protti e 15 Fumagalli

87’ ANCORA IL SAN FRANCESCO! MESSINA LA CHIUDE DEFINITIVAMENTE! Il portiere esce lasciando la porta sguarnita e Messina può calciare tranquillamente. Partita chiusa in una manciata di minuti

86’ Ammoniti i numeri 8 Rolon e 7 Messina

85’ EUROGOL DEL NUMERO 8 ROLON! Squadre molto lunghe, Rolon si trova da solo a 30 metri dalla porta e decide di calciare: palla colpita perfettamente di collo che si infila vicino al sette scavalcando il portiere

80’ Esce con il numero 4 Pastorino e subentra col numero 14 Scannapieco

78’ La partita adesso è molto cattiva: falli da ambo i lati molto cattivi. Per questo, il numero 7 della Virtus Basso viene espulso per un bruttissimo fallo ai danni di Messina

75’ Doppio cambio: da parte del San Francesco esce col numero 10 Insolito ed entra per il numero 19 Totaro. Per la Virtus esce col numero 4 Simbari ed entra col numero 15 Rabbah

70’ CAOS IN CAMPO! Il numero 4, già ammonito, calcia la caviglia di Caneva a palla lontana. In campo si scatena il putiferio, il direttore di gara, non avendo visto quanto accaduto, non ammonisce doppiamente Simbari. Si crea il caos, nel quale viene ammonito il numero 3 Piermarini e espulso l’allenatore avversario Moroni

65’ VICINO AL RADDOPPIO IL SAN FRANCESCO! Rossignolo calcia a botta sicura: il portiere è bravissimo a parare, la ribattuta arriva sul destro di Insolito che per un soffio non trova la porta

63’ Primo cambio per la Virtus: esce con numero 10 Bastita ed entra col numero 14 Finauro

63’ Ammonito il numero 10 della Virtus Bastita

61’ Il San Francesco sta avendo molte occasioni, da sottolineare per ora l’unica occasione avuta dall’ Virtus da parte del numero 10 Bastita che, dopo un ottimo dribbling, calcia alle stelle

57’ Prima ammonizione per la Virtus Sanremo: ammonito con il numero 4 Simbari per gioco scorretto

55’ Rolon prova ad innescare Caneva lateralmente, ma manda il pallone fuori di molto

52’ Punizione dal limite per la Virtus. L’ottima difesa del San Francesco neutralizza l’offensiva ospite

50’ Terzo ammonito per i padroni di casa: ammonito con il numero 6 Illiano

46’ LA SBLOCCA IL SAN FRANCESCO! Sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, Rolon pesca di testa Badoino che è da solo in area: colpo di testa preciso e portiere battuto. 1 a 0 per i padroni di casa

45’ Inizia il secondo tempo, palla per i padroni di casa

SECONDO TEMPO

45’ Finisce qua il primo tempo sul risultato di 0-0. Se il primo frangente ha visto più la Virtus Sanremo avere occasioni da gol, la partita è stata amministrata per tutto il restante tempo del match dai padroni di casa

42’ Secondo ammonito per il San Francesco: ammonito ora Insolito per trattenuta, arrivata sempre ai danni del numero 8 Abayomy

39’ GROSSA OCCASIONE PER IL SAN FRANCESCO! Pastorino innesca perfettamente Rossignolo: conclusione a botta sicura nella porta sguarnita, ma il difensore fa buona guardia e mette la sfera in calcio d’angolo

35’ Prima ammonizione della partita per il San Francesco: ammonito con il numero 4 Pastorino per aver fermato a centrocampo una chiara occasione di contropiede

31’ RISCHIO PER LA VIRTUS! Messina riesce a controllare in area e a tirare. Il portiere blocca ma il pallone gli scivola tra le mani: l’estremo difensore riesce comunque a salvarsi bloccando il pallone sulla linea

27’ Capozzucca tenta il tiro in acrobazia: ci riesce, ma la conclusione è molto lenta e il portiere riesce a contenere perfettamente il tiro

24’ Ora si rende pericoloso il San Francesco con Rossignolo, ma l’azione termina con una rimessa dal fondo

19’ VICINISSIMA AL GOL LA VIRTUS! Basso entra in area e calcia senza trovare la porta, brivido per la difesa del San Francesco

17’ Pasticcio difensivo che poteva risultare fatale per la squadra di casa: un tocco di mano ospite sventa una possibile occasione da gol

15’ Punizione dai 40 metri per la Virtus. Il numero 3 ci prova ma la palla esce di molto

12’ Messina, dopo una ribattuta fortunata é lanciato da solo a rete completamente inviolata ma é tutto inutile: l’arbitro alza il braccio, fuorigioco

9’ Punizione dal limite per il San Francesco, che esce abbondantemente a lato. Intanto ha iniziato a piovere e il campo é molto scivoloso

6’ Il San Francesco ha il completo possesso della palla, si sta rendendo pericoloso molte volte in questo primo frangente della gara

2’ Parte subito bene il San Francesco che si rende subito pericoloso con un ottimo inserimento in area di Rossignolo. Palla a lato di poco

1’ Si inizia! Palla per la Virtus Sanremo

PRIMO TEMPO

Loano. Buon pomeriggio a tutti i nostri lettori e benvenuti alla Webcronaca live di San Francesco Loano vs Virtus Sanremo Calcio 2011. Anche se il tempo, molto cupo quest’oggi, non sarà di conforto per i tifosi sugli spalti, potrebbe giovare ai giocatori in campo: è sempre meglio correre con la pioggia che con il recente e afoso caldo.

Siamo alla terza giornata di campionato di Prima Categoria. I padroni di casa, che arrivano vincitori da entrambi i match disputati, potrebbero allungare sull’Aurora e sul Camporosso: ottenere punti pesanti già a questo punto del campionato, anche se è appena all’inizio, potrebbe ritenersi fondamentale ad Aprile. Per quanto riguarda la Virtus Sanremo, che al momento si trova sesta in classifica, una vittoria quest’oggi potrebbe portare i biancoazzurri in zona play off.

Ovviamente siamo solo alla terza giornata, questo campionato avrà sicuramente ancora molto da darci. E’ prestissimo per parlare, intanto godiamoci questo splendido pomeriggio di calcio, qua al Giorgio Ellena di Loano.

Le squadre stanno per entrare in campo. Ecco le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: 1 Scola, 2 Donà, 3 Quartieri, 4 Pastorino, 5 Badoino, 6 Illiano, 7 Messina, 8 Rolon, 9 Rossignolo, 10 Insolito, 11 Caneva. A disposizione di mister Monti ci sono: 12 Rosso, 13 Praino, 14 Scannapieco, 15 Fumagalli, 16 Rossello, 17 Patitucci, 18 Antonelli, 19 Totaro, 20 Protti

Virtus Sanremo Calcio 2011: 1 Nerehnausen, 2 Lo Gambino, 3 Piermarini, 4 Simbari, 5 Demare, 6 Libonati, 7 Basso, 8 Abayomy, 9 Verando, 10 Bastita, 11 Capozucca. A disposizione di mister Moroni ci sono: 12 Macheda, 13 Cavatta, 14 Finauro, 15 Rabbah, 16 Spada, 17 Rambaldi