Calcio, Pallare. Brignone scontento dell’arbitraggio: “Decisioni dubbie per entrambe le squadre”

Savona. Seconda Categoria ai nastri di partenza e, assieme ad essa, inizia il percorso calcistico delle varie squadre del comprensorio. In un match dalle cinque reti messe a segno, lo Speranza “B” si aggiudica la vittoria sul Pallare per 3-2.

Un risultato del quale Massimo Brignone non ha nulla da dire. Tuttavia ciò che non è piaciuto è al tecnico è stata la conduzione arbitrale, giudicata insufficiente da entrambe le parti: “Ci sono stati due calci di rigore negati che non sono stati assegnati, nonostante anche il guardialinee dello Speranza fosse concorde che lo fossero. Servirebbe che arbitrasse qualcuno all’altezza della situazione, altrimenti si rischia di generare un clima sereno per via di questa inadeguatezza”.

Ma, come detto, Brignone rende merito agli avversari: “Hanno meritato perché noi non abbiamo giocato preventivato. L’aspetto positivo? La grinta in campo. Quello negativo? Dobbiamo parlare un po’ meno a vanvera durante la partita, mettendo in pratica ciò che prepariamo durante la settimana”.

Per il futuro non c’è alcuna preoccupazione: “Mi aspetto un miglioramento già a partire dalla prossima giornata. Non abbiamo nessun target da raggiungere se non amalgamare il gruppo per poter raggiungere qualcosa di buono“.