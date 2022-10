Calcio, Millesimo. Nicolò Goso saluta i giallorossi: “Ho dato tutto per la squadra del mio paese, non è un addio”

Millesimo. “L’Asd Millesimo Calcio vuole ringraziare sentitamente Nicolò Goso che ha deciso di non proseguire più la stagione con i nostri colori. Una delle nostre bandiere, un cuore giallorosso, uno dei principali artefici del cambio societario e della rinascita del calcio a Millesimo in quel famoso luglio 2018 che ha fatto la storia. Figura di fondamentale importanza per quasi 10 anni: giocatore prima, Viceallenatore poi, presenza costante nel direttivo societario per anni, fino alla carica di Direttore Sportivo e alla scelta finale dello scorso anno di tornare ad indossare gli scarpini da gioco. A lui va un immenso grazie da parte di tutta la squadra, di tutta la società e di tutto l’ambiente per quanto fatto dentro e fuori dal campo in questi anni giallorossi, sperando che in futuro le nostre strade si incrocino nuovamente. Nik, un grazie non sarà mai abbastanza…Cuore giallorosso“.

Questo il messaggio pubblicato sulle proprie pagine social dal sodalizio valbormidese nella mattinata di ieri: le strade con Nicolò Goso si separano, una decisione difficile da prendere ma raggiunta con la massima serenità.

Con un po’ d’emozione, come normale che sia, il difensore classe 1988 ha deciso di salutare tutto l’ambiente giallorosso in prima persona. Un’avventura durata dieci anni e con tante pagine scritte: “Sono tornato a Millesimo nel 2013, dopo averci mosso i primi passi nel 1992 per poi nel 1998 essere andato a giocare a Carcare. Nel mio ritorno, ormai non più da bambino ma da uomo, ho trovato un gruppo di persone che sono diventati miei cari amici, iniziando un percorso da quell’anno fino ad oggi. Quindi in primis vorrei ringraziare Michelangelo Bove, Andrea Protelli, Fabio Castiglia, Michael Ferri, Simone Peirone e Diego De Madre. Con tutti loro abbiamo costruito l’ossatura della squadra che c’è ancora oggi, vivendo dei bei momenti come vincere due campionati e partecipare ad una finale playoff. Ma poi si sono uniti dei ragazzi che ci hanno dato una mano a crescere, come Federico “Lello” Arena, Lorenzo Franco, Davide De Madre, Matteo Bertuzzo, Matteo Sismondi e Lorenzo Ciravegna, Alessandro Raimondo. Oggi sono stati inseriti giocatori che, anche non essendo di Millesimo, si sono ambientati a pieno nella grande famiglia giallorossa: mi riferisco ai fratelli Negro, Daniele Rabellino o i ritorni sotto la Gaietta di Nicola Roveta, Gabriele Armellino, Riccardo Morielli, Giovanni Rovere per citarne alcuni”.

E se l’unità di un gruppo la si nota nelle difficoltà, quello del Millesimo si è comportato da tale nei confronti dell’ormai ex calciatore giallorosso: “Quando mi sono rotto il crociato i ragazzi sono stati veramente splendidi con la loro vicinanza. Ma il momento più brutto, tuttavia, rimane la scomparsa del nostro indimenticabile mister Edy Amendola: una persona meravigliosa che mi ha lasciato insegnamenti di ogni genere. A tal proposito, voglio ringraziare anche tutta la società per avermi dato l’occasione di essere vice allenatore, credendo in me e facendomi ricoprire successivamente altre cariche dirigenziali. Un ringraziamento speciale va a Stefano Giacosa, detto Belva, per aver sempre dato il proprio supporto, come Yuri Brioschi”.

“Ho sempre dato tutto per la squadra del mio paese, ma ora voglio rimettermi in gioco e avere nuovi stimoli – conclude Goso – Sono stati 10 anni veramente fantastici che porterò per sempre nel cuore, però sono sicuro di una cosa: non è un addio, bensì un arrivederci“