Calcio: Luciano De Paola, ex allenatore del Savona, chiamato dal Varese

Savona. L’allenatore dell’ultima stagione del Savona FBC in Serie D riparte dal campionato interregionale.

Luciano De Paola ha allenato sotto la Torretta nell’annata 2019/2020, l’ultima degli striscioni biancoblù in quarta serie. Subentrando in corsa e conducendo la squadra a un piazzamento raggiunto sul campo, a ridosso della zona Play-off, prima della liquidazione del club di via Cadorna con annessa dichiarazione di fallimento.

Nella passata stagione era già stato chiamato dal Lecco in Serie C, portando la compagine lombarda al 7° posto in classifica. Non confermato a inizio anno, subentra quest’oggi nel Città di Varese (girone B di Serie D) chiamato a risollevare la squadra dopo un avvio di campionato difficile, o comunque al di sotto delle aspettative.