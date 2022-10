Calcio, l’Albenga esulta ancora. Buttu: “Sette vittorie non si fanno per caso. Abbiamo grande mentalità”

Albenga. Nel campo genovese è arrivata la settima vittoria consecutiva di un Albenga maturo e reattivo. Passata in vantaggio con Anselmo e raggiunta qualche minuto dopo dal rigore di Campana, la squadra di Pietro Buttu ha saputo reagire con forza trovando le decisive marcature di Sogno e Costantini.

Un atteggiamento che proprio lo stesso tecnico ingauno vuole sottolineare pubblicamente: “Devo fare un plauso a questi ragazzi che, con diverse defezioni all’interno dell’organico, hanno approcciato bene la partita in un campo duro. Il Rivasamba è una squadra organizzata, non a caso ha battuto la Lavagnese e messo in difficoltà la Cairese. Nel primo tempo forse abbiamo sbagliato un pochino troppo, ma senza subire un tiro in porta. Nel secondo si è cambiato qualcosa ed è venuta fuori tutta la nostra qualità, nonostante il pareggio non abbiamo mai perso la bussola a dimostrazione che questa è una squadra dalla grande mentalità“.

Infine la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Non si vincono sette partite per caso, o di ‘corto muso‘ stando tutti indietro. Sono stufo di sentire tutto questo, per le mie squadre parla la loro storia. Comunque a me interessa essere allenatore dell’Albenga, del resto non mi importa”.