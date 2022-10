Calcio: il Vado non va oltre un pareggio in casa della Fezzanese (2-2)

Fezzanese-Vado 2-2 (32′ Gabrielli, 82′ ” Rig” Cantatore – 30′ “Autogol” Paci, 89′ ” Rig” Di Renzo)

Sarzana (La Spezia). Nell‘undicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado pareggia 2 a 2 in trasferta sul campo della Fezzanese.

Una gara per buoni tratti condotta dai rossoblù, i quali – nonostante diverse assenze (Lo Bosco, Castelletto, De Bode, insieme ai lungodegenti Cirillo e Tinti, oltre a Spanu e Adusa non al meglio) devono nuovamente fare i conti con alcune distrazioni difensive di troppo, a causa delle quali non riescono a portare a casa l’intera posta in palio.

Anche quest’oggi, il Vado conferma infatti nuovamente una relativa facilità nell’andare a segno; 22 gol fatti su undici gare finora disputate (media pulita di 2 reti a partita). Da contraltare però, con le altrettante marcature incassate contro i verdi spezzini, sono ora 17 i gol subiti: peggio di qualsiasi altra compagine al momento nella parte “sinistra” della classifica.

Nel primo tempo il Vado è padrone del campo. Dopo una serie di occasioni, sblocca il parziale alla mezz’ora. Un tiro dalla distanza di D’Iglio si infrange sulla traversa e, rimbalzando sulla schiena del portiere locale, finisce dentro.

La Fezzanese, fino a quel momento non pervenuta, si scuote mentalmente e riacciuffa subito il pari, due minuti dopo. Con una bella conclusione di Gabrielli.

Nella ripresa le opportunità sono maggiormente distribuite, nonostante un sensibile predominio territoriale dei rossoblu. Il Vado palleggia, stazionando nella metà campo avversaria. La Fezzanese chiude gli spazi e prova a ripartire.

A dieci minuti dal termine, pasticcio difensivo del Vado. Ascioti tentenna su un retropassaggio. L’attaccante avversario gli ruba palla e viene steso dallo steso portiere vadese, intento a fermarlo.

L’arbitro indica il dischetto ed espelle Ascioti per fallo da ultimo uomo; Vado in dieci. Entra il terzo portiere Fresia che, a freddo, non riesce a neutralizzare il rigore trasformato da Cantatore.

Due minuti dopo tuttavia anche la Fezzanese rimane in dieci uomini. Gabrielli, già ammonito, si vede sventolare in faccia il secondo cartellino: parità numerica subito ristabilita.

Il Vado con orgoglio si getta dunque a testa a bassa in avanti nei minuti finali, conquistando anch’esso un calcio di rigore in prossimità del novantesimo.

Dagli undici metri Di Renzo (rientrato dal turno di squalifica), è implacabile ed evita così un’ulteriore beffa alla squadra di Didu dopo il discusso e rocambolesco k.o. casalingo di domenica scorsa contro il Ligorna.

Per il bomber lombardo, sempre più trascinatore, sono ora 10 gol in 9 partite giocate. Doppia cifra a ottobre.

Il Vado si porta pertanto a 21 punti in classifica. Rimanendo terzo, guadagna una lunghezza sulla Sanremese, sconfitta a domicilio dal PDHAE (1-2). Il Sestri Levante invece, vittorioso di misura contro il Casale, sembra ormai qualcosa in più di una sorpresa e consolida il primato scappando a +7.