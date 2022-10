Eccellenza, il Finale riacciuffa la Genova Calcio allo scadere. Ferraro: “Siamo in crescita”

Finale Ligure. Dopo la vittoria casalinga contro il Taggia, i finalesi erano chiamati alla difficile trasferta del Ferrando. La Genova Calcio di mister Maisano cercava i tre punti per ripartire dopo essere tornati dal Riva a mani vuote e, intorno a fine primo tempo, sono andati in vantaggio. Tuttavia la partita è stata sempre equilibrata e, tra pali e traverse colpite, il Finale voleva strappare qualcosa dal genovesato.

E quasi a tempo scaduto ci ha pensato Gabriele Brollo a riportare il parziale sul 1-1, un gol dalla grande importanza contro un avversario d’alta classifica.

Insomma, una domenica soddisfacente per Flavio Ferraro: “Gran bella partita tra due squadre che hanno onorato il gioco del calcio e gran punto esterno per i miei ragazzi, assolutamente meritato. Siamo in crescita, lo avevo detto in settimana, ma guai ad allentare la presa. In conclusione voglio fare i complimenti a Beppe Maisano per il gioco espresso dai suoi e per la sportività dimostrata nel riconoscere i nostri meriti”.