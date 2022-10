Calcio, gli allenatori esonerati entro il 30 novembre potranno allenare altrove

Il protocollo d’intesa siglato tra la Figc, la LND e l’Associazione italiana allenatore strappa un sorriso ai mister del mondo dei dilettanti. A partire da questa stagione, infatti, i tecnici esonerati entro il 30 novembre potranno allenare un’altra squadra invece di restare fermi fino alla stagione seguente. Ovviamente, non sarà possibile allenare nello stesso girone della squadra precedente.

La nota federale:

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, La Lega Nazionale Dilettanti e L’Associazione Italiana Allenatori Calcio hanno firmato martedì 11 ottobre un protocollo d’intesa che si può definire storico.

Infatti da questa stagione: l’allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 novembre 2022 da una società associata alla LND o da società di Puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso da quello a cui partecipava la società che ha esonerato il tecnico. Tale deroga non opera per gli allenatori/allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti alla attività giovanile di base. La disposizione verrà tempestivamente pubblicata in un apposito Comunicato Ufficiale LND (in modifica del punto 14 lettera (f) C.U. n. 1 LND).