Calcio: Vado all’inglese in casa del Fossano 0-2)

Fossano-Vado 0-2 (10′ Lo Bosco, 75′ Bane)

Fossano (Cuneo). Nella sesta giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado fa visita ai piemontesi del Fossano. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 15:00.

Il Vado, allenato da Marco Didu, in questo avvio di stagione si trova con 10 punti in classifica, a una lunghezza dal duo di testa, momentaneamente costituito da Sanremese e Casale.

Il Fossano, fanalino di coda, ha finora invece totalizzato 1 punto.

Tabellino:

Fossano: Chiavassa, Toukarà (80′ Tarantino), Cannistrà, Scotto, Galvagno, Fogliarino (74′ Bellucci), Da Souza, Coulibaly, Mazzafera (76′ Costantino), Delmastro (84′ Spadafora), D’Ippolito

A disp.: Ricatto, Medda, Reda, Malltezi, Marin. All. Viassi

Vado: Ascioti, Codutti, Spanu, D’Iglio, Ghigliotti, Bane, Castelletto (89′ Mele), Capra (77′ Ropolo) Capano (77′ Castiglione) Lo Bosco (85′ Adusa), Di Renzo (71′ Manno)

A disp.: Fresia, Ropolo, De Bode, Casazza, Allogho. All. Didu

Arbitro:

Note: Pomeriggio soleggiato e terso. Fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Mazzafera (F). Angoli 8-1. Spettatori 150 circa.

Cronaca diretta (LIVE)

2′ Da Souza colpisce di testa a centro area. In equilibrio precario, palla alta.

4′ Spanu affonda a sinistra. Il suo tiro cross rasoterra passa tra una selva di giocatori, sibilando a un metro dal palo.

10′ GOL VADO! Capra avanza centralmente e serve sulla sinistra Spanu. Questi crossa. Lo Bosco si fa trovare puntuale nel cuore dell’area, svettando indisturbato e mettendo il pallone sotto il sette, dove il portiere locale Chiavassa non può arrivare. 0-1.

18′ Corner Fossano dalla sinistra. Scotto prende il tempo al diretto avversario, mandando a lato.

23′ Fossano nuovamente insidioso su calcio da fermo. Punizione dalla trequarti sinistra, Delmastro colpisce di testa. Palla fuori di un metro.

30′ Azione in ampiezza. Lo Bosco, da buona posizione, viene murato da un difensore piemontese.

36′ Occasione Fossano.

Bane manca l’intervento. Cannistrà, rimasto in avanscoperta, ondeggia sul filo del fuorigioco (probabilmente al di là, ma l’assistente dell’arbitro non ravvisa, ndr) presentandosi a tu per tu col portiere vadese Ascioti, in posizione leggermente defilata sulla destra. Il suo tiro in diagonale fa la barba al palo.

39′ Altra disattenzione della retroguardia rossoblù.

Fogliarino calcia dai venticinque metri. La sua conclusione col destro, seppur abbastanza angolata, è debole. Ascioti si distende e blocca.

44′ Opportunità Fossano. De Souza esterno destro dal limite dell’area. Leggermente a lato.

45′ Fine primo tempo: Fossano-Vado 0-1.

Inizio secondo tempo (ore 15:54).

46′ Ammonito Mazzafera (F).

56′ Spanu affonda sulla fascia. Cross resoterra. La girata in mezzo all’area di Di Renzo è masticata, pallone fuori dallo specchio.

58′ Punizione Fossano dai venticinque metri, posizione centrale. Calcia Da Souza, alto non di molto.

64′ Vado vicino al raddoppio, super occasione. Capra allarga a sinistra per la sovrapposizione dell’accorrente Spanu. Imbucata in mezzo per un apparentemente semplice tap-in.

Di Renzo, solo nell’area piccola e a porta vuota, si divora un gol praticamente fatto. Impattando in maniera difettosa e mandando incredibilmente fuori bersaglio.

72′ Fossano pericoloso in mischia. Punizione dalla sinistra nei pressi della bandierina del corner. Ascioti sventa da distanza ravvicinata. Sulla respinta in giocatore locale viene pescato in fuorigioco.

74′ Vado in attacco.

Manno sventaglia sulla fascia sinistra per Capra. Questi salta un avversario e indirizza verso il primo palo. Chiavassa non si fa sorprendere, mandando in angolo.

75′ GOL VADO! Dal corner susseguente. Bane prende il tempo ad diretto avversario nell’area piccola, schiacciando di testa nell’angolo più lontano e insaccando. 0-2.

86′ Il Fossano non demorde, provando a riaprire la contesa. Staffilata di Spadafora dal vertice destro dell’area. Ascioti si tuffa e manda in corner.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Fossano-Vado 0-2