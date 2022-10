Calcio, Finale. Metalla segna e Messina conserva: “Contro il Taggia vittoria fondamentale”

Finale Ligure. “Vittoria sofferta ma fondamentale per restare aggrappati al gruppone, che è il nostro primo obiettivo. Nella prossima giornata ci aspetta un brutto cliente come la Genova Calcio ma, se vogliamo centrare l’obiettivo, bisogna cercare punti su tutti i campi senza guardare troppo all’avversario. Con l’arrivo di Messina ed il recupero di Gasco e Scalia dal primo minuto aggiungiamo frecce importanti al nostro arco: sono fiducioso“.

Così si è espresso Flavio Ferraro sulla domenica vincente del suo Finale. Al Borel arrivava un Taggia galvanizzato dal successo casalingo contro la Lavagnese, quindi voglioso di dare continuità a questo risultato.

Invece in una gara molto delicata, la compattezza dei ragazzi del tecnico baffuto è riuscita a far bastare il rigore trasformato da Elvis Metalla per potersi accaparrare l’intera posta in palio e andare così a sette punti in classifica.

Freddezza e riscatto: “Sento fiducia in me”

L’ex Pietra Ligure è consapevole della complessità dell’annata, ma ha altrettanta fiducia ed ottimismo nell’affrontarla: “Siamo un gruppo completamente nuovo, con ragazzi che non hanno mai giocato l’uno con l’altro, ma ci siamo trovati subito tra di noi. Ci sono pochissimi ‘vecchi’ e tutti i giovani hanno voglia di lavorare con determinazione. Io qui mi sto trovando bene perché sento la fiducia dei compagni e del mister. In passato non sono mai stato al top della forma, allenandomi veramente poco, però penso che con l’aiuto del prof Delucis riuscirò a fare bene“.

Anche perché Metalla viene da una stagione non positiva, quindi le motivazioni non mancano: “Voglio fare bene dando una mano alla squadra per ottenere tutti assieme lo stesso obiettivo. Poi sicuramente ho una spinta maggiore data dalla voglia di riscattarmi, però prima di tutto viene il gruppo e ciò per cui lottiamo“.

Ma non solo il rigore, come detto, ha deciso il risultato..

Domenico Messina, solidità immediata: “Ho colto subito l’occasione, possiamo giocarcela con tutti”

Il difensore catanese, arrivato nel corso della passata settimana, è stato subito protagonista all’interno del reparto arretrato giallorossoblù.

Proprio sulla “solidità” sta lavorando la giovane squadra di Ferraro, evitando quei cali che sono stati fatali. E allora l’innesto del classe 1999 potrebbe essere quel che fa al caso del Finale: “L’occasione è nata così all’improvviso e l’ho colta subito, mentre le impressioni iniziali sono state molto positive. Siamo giovani e abbiamo ottimi giocatori, un ambiente sano dove puoi fare calcio e con un allenatore dalle idee chiare e preparato“.

“Contro il Taggia è stata una partita combattuta – continua Messina- non potevamo permetterci di perdere la concentrazione, quindi siamo stati sul pezzo portandoci a casa i tre punti a casa. Sono lusingato di essere stato considerato tra i migliori in campo, ma l’importante è lavorare giorno dopo giorno per cercare di migliorarsi con umiltà, dedizione e sacrificio. Il Finale è una squadra che ha tanta voglia di fare bene, affamata e che vuole raggiungere i propri obiettivi. Noi penseremo domenica dopo domenica con la consapevolezza di giocarcela con tutti“.