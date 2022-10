Calcio, Finale. David Balleri e la ricostruzione del Settore Giovanile: “In 2/3 anni questa società potrà fare grandi cose”

Finale Ligure. Se il lavoro per la formazione della Prima Squadra è stato molto faticoso, quello per il Settore Giovanile è un discorso ancora più ampio e che prevede un tempistica più avanzata. Il Finale è ripartito da David Balleri, affidandogli il ruolo di responsabile per ricreare un ossatura attraverso le risorse a disposizione.

L’affiliazione con la Sampdoria, la quale è stata presentata ieri presso i Bagni Boncardo, è stata accolta positivamente dallo stesso Balleri, che è stato giocatore blucerchiato e la vede come un fattore positivo per il progetto del Finale: “Una serata della quale sono molto orgoglioso e spero che questo rapporto possa continuare il più a lungo possibile. Noi attualmente stiamo cercando di ricostruire tutto il Settore Giovanile per farlo tornare a livelli importanti, com’era prima e com’è sempre stato. La Juniores all’inizio aveva dei problemi numerici e in questo momento sta andando bene, i 2009 si sono qualificati ai campionati regionali, stiamo crescendo le leve più piccole, lavorando per cercare di inserire sempre più giocatori bravi a loro disposizione“.

“A Savona non è che il responsabile avesse tanto da fare con la presenza di tre leve soltanto – sorride Balleri continuando il proprio discorso – anche perché il problema maggiore riguardava la Prima Squadra. Qui invece c’è da lavorare stando dietro a tutti, dai ragazzi agli allenatori che stanno facendo bene, per andare nella stessa direzione verso il miglioramento“.

La sua esperienza in panchina ad Albenga e Savona non l’ha certo dimenticata. Tuttavia la concentrazione al presente è massima: “Io seguo un po’ tutte le mie ex squadre, ma sono orgoglioso di aver scelto il Finale. Un ringraziamento speciale lo vorrei fare ad Andrea Demin, da cui devo imparare tanto. Fino a poco tempo fa facevo l’allenatore ma, avendo a fianco queste persone, sto riuscendo a maturare nel mio nuovo ruolo“.

Ma anche con un pensiero rivolto al futuro, nel quale si aspetta di raggiungere dei risultati: “Spero sia un lavoro a lungo termine per poter crescere insieme ai dirigenti e al presidente. Se si continua a lavorare come abbiamo fatto sino ad adesso, con serietà ed impegno, penso che nel giro di 2/3 anni questa società possa fare grandi cose“.