Calcio, comunicati i regolamenti dei campionati dilettantistici

Questa mattina è stato varato, attraverso comunicato, l’intero regolamento attinente alle promozioni, retrocessioni e playoff.

Ciò che spicca è l’ancora alto numero di squadre destinate a scendere di categoria nel massimo campionato regionale, l’Eccellenza. Infatti, saranno ben 4 le retrocessioni di base.

Ecco i contenuti:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Campionato Regionale di Eccellenza maschile s.s. 2022/2023 si articola in un girone unico composto da 18 squadre da disputarsi con gare di andata e ritorno.

Al termine delle 34 giornate di gara verrà definito quanto di seguito indicato.

PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE “D” 2023/2024

1. La squadra classificata al primo posto è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D”.

2. La squadra classificata al secondo posto parteciperà, unitamente alle seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza agli spareggi nazionali.

In caso di parità di punti fra due squadre al primo posto, verrà disputata una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al primo posto e la perdente sarà classificata al secondo posto.

In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto si procederà alla compilazione di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e) del sorteggio.

La 1° e la 2° in graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al primo posto e la perdente sarà classificata al secondo posto.  In caso di parità di punti tra due squadre al secondo posto si procederà ad una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al terzo posto.

In caso di parità di punti fra tre o più squadre al secondo posto si procederà alla compilazione di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e) del sorteggio. La prima e la seconda della graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al terzo posto.

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024

Al termine delle 34 giornate di gara le società classificate all’ultimo e penultimo posto retrocederanno automaticamente nel Campionato di Promozione – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. Play Out Saranno ammesse ai play-out le società classificate al terzultimo, quartultimo, quintultimo e sestultimo posto con le modalità precedentemente indicate; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà – fatto salvo il caso evidenziato in calce al paragrafo – alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Accoppiamenti

Terzultima classificata – Sestultima classificata gara 01

Quartultima classificata – Quintultima classificata gara 02

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Promozione.

Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del campionato il terzultimo posto con un distacco dalla sestultima classificata pari o superiore a 7 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Promozione, il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima dell’inizio dei play-out una gara di spareggio la cui perdente sarà classificata al terzultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà classificata al quartultimo posto.

1° Turno

Play Out Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato.

Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Promozione la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

TURNO SUCCESSIVO

Esclusivamente se necessari per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione

Ipotesi e) dei meccanismi di promozione e retrocessione

Si affronteranno in gara unica le Società vincenti Gara 01 e Gara 02 del primo turno: la perdente retrocederà al Campionato di Promozione Ipotesi f) dei meccanismi di promozione e retrocessione Anche le Società vincenti Gara 01 e Gara 02 retrocederanno al Campionato di Promozione

Ipotesi g) dei meccanismi di promozione e retrocessione

Oltre alle Società partecipanti ai play out, dovrà retrocedere anche la Società “settultima” classificata. Modalità per la gara unica: Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno, perdurando parità al termine degli stessi sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Campionato Regionale di Promozione s.s. 2022/2023 si articola in due gironi da 16 squadre ciascuno, da disputarsi con gare di andata e ritorno.

Al termine delle 30 giornate di gara la squadra prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato di Eccellenza s.s. 2023/2024.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta. In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

del sorteggio.

Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta.

Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Prima Categoria s.s. 2023/2024. In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la retrocessione diretta.

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

del sorteggio. Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta. In caso di parità di punti in classifica fra due o più squadre al termine del Campionato, ad eccezione delle modalità per determinare la prima e l’ultima posizione come sopra indicato ed a quanto riportato nel paragrafo dei “play out”, per stabilire le posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;

b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e) del sorteggio.

PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2023/2024

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone definite con le modalità precedentemente indicate.

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di Promozione:

1° Turno – Accoppiamenti Play Off

Seconda classificata – Quinta classificata gara 01

Terza classificata – Quarta classificata gara 02

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.

2° Turno Vincente gara 01 – vincente gara 02 gara 03

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

3° Turno

Vincente gara 03 girone “A” – Vincente gara 03 girone “B” gara 04

Perdente gara 03 girone “A” – Perdente gara 03 girone “B” gara 05

Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.

Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato:

vincente gara 04 – I° avente diritto

perdente gara 04 – II° avente diritto

vincente gara 05 – III° avente diritto

perdente gara 05 – IV° avente diritto La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2022/2023 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2023/2024.

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024

Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Prima Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. Play Out

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto con le modalità precedentemente indicate; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà – fatto salvo il caso evidenziato in calce al paragrafo – alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e) del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Accoppiamenti validi per ciascun girone

Penultima classificata – Quintultima classificata gara 01

Terzultima classificata – Quartultima classificata gara 02

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Prima Categoria.

Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla quintultima classificata pari o superiore a 7 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Prima Categoria, il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima dell’inizio dei playout, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà classificata al penultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà classificata al terzultimo posto.

1° Turno Play Out – modalità valide per ciascun girone

Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Prima Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

TURNO SUCCESSIVO

Esclusivamente se necessari per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione Identificazione delle Società partecipanti ai play out ed interessate ai meccanismi di promozione e retrocessione:

PER CIASCUN GIRONE

Play out disputati integralmente:

Se la Società vincente di gara 01 risulterà essere quella classificata quintultima in campionato, la stessa sarà identificata come “quintultima” e la vincente di gara 02 come “quartultima”;

Se la Società vincente di gara 01 risulterà essere quella classificata penultima in campionato, la stessa sarà identificata come “quartultima” e la vincente di gara 02 come “quintultima”.

Disputata solo gara 02 Play out: La Società vincente gara 02 viene identificata come “quartultima del girone” e quella dichiarata vincente di gara 01 viene identificata come “quintultima del girone”

Play out non vengono disputati:

Le Società risultano essere già identificate come “quartultima” e “quintultima” del girone.

Ipotesi d) dei meccanismi di promozione e retrocessione

Si affronteranno in gara unica le Società identificate come “quartultima” di ciascun girone: la perdente retrocederà al Campionato di Prima Categoria

Ipotesi e) dei meccanismi di promozione e retrocessione

Le Società identificate come “quartultima” di ciascun girone retrocederanno al Campionato di Prima Categoria

Ipotesi f) dei meccanismi di promozione e retrocessione

Le Società identificate come “quartultima” di ciascun girone retrocederanno al Campionato di Prima Categoria; si affronteranno in gara unica le Società identificate come “quintultima” di ciascun girone e la perdente retrocederà al Campionato di Prima Categoria.

Ipotesi g) dei meccanismi di promozione e retrocessione

Le Società identificate come ““quartultima” di ciascun girone e quelle identificate come “quintultima” di ciascun girone retrocederanno al Campionato di Prima Categoria.

Modalità per le gare uniche tra Società dei due gironi: Gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno, perdurando parità al termine degli stessi verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Campionato Regionale di Prima Categoria s.s. 2022/2023 si articola come di seguito indicato: quattro gironi da 14 squadre ciascuno ed un girone da 13 squadre, da disputarsi con gare di andata e ritorno.

Al termine delle 26 giornate di gara, la prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato di Promozione s.s. 2023/2024.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta; In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

del sorteggio. Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta. Al termine delle 26 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Seconda Categoria s.s. 2023/2024.

In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la retrocessione diretta. In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

del sorteggio.

Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta.

PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, fatto salvo quanto determinato per la promozione diretta, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 1° Categoria:

1° Turno – Accoppiamenti Play Off

Seconda classificata – Quinta classificata gara 1

Terza classificata – Quarta classificata gara 2

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 5 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.

2° Turno

Vincente gara 1 – vincente gara 2 gara 3

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Modalità del 3° turno – Fase Regionale:

Al termine dei due turni di gara sopra descritti, verranno identificate le cinque Società vincenti dei turni svoltisi all’interno di ciascun girone che prenderanno parte alla Fase Regionale dei play off del Campionato di Prima Categoria.

Tale fase verrà disputata con le seguenti modalità: le squadre si affronteranno in un girone unico, con gare di sola andata e calendario sorteggiato. In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del girone, per determinare le posizioni in classifica si terrà conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

del maggior numero di reti segnate nel girone;

del sorteggio. La classifica finale così determinata sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2022/2023 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2023/2024.

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

Al termine delle 26 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Seconda Categoria – in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la retrocessione diretta, verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. Play Out – modalità valide per i Gironi “A”, “B”, “C”, “D”

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto con le modalità precedentemente indicate; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Accoppiamenti validi per ciascun girone

Penultima classificata – Quintultima classificata gara 01

Terzultima classificata – Quartultima classificata gara 02

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima classificata sia pari o superiore a 5 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Seconda Categoria.

Primo Turno – Accoppiamenti Play Out

Penultima classificata – Quintultima classificata gara 01

Terzultima classificata – Quartultima classificata gara 02

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 5 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al termine del campionato verrà dichiarata vincente.

Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out

Perdente gara 01 – Perdente gara 02 gara 03

Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Campionato Regionale di Seconda Categoria s.s. 2022/2023 si articolerà come di seguito indicato: n° 2 gironi da 14 squadre (“C” e “D” demandati alla D.P. Genova), n° 1 girone da 12 squadre (“E” demandato alla D.D. Chiavari), n° 1 girone da 11 squadre (“F” demandato alla D.P. La Spezia), n° 2 gironi da 10 squadre (“A” demandato alla D.P. Imperia e “B” demandato alla D.P. Savona), da disputarsi con gare di andata e ritorno. 27/17 Al termine delle 26 giornate dei gironi “C” e “D”, delle 22 giornate dei gironi “E” ed “F” e “G” e delle 18 giornate dei gironi “A” e “B”, la prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato di Prima Categoria s.s. 2023/2024.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta; In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

del sorteggio.

Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta.

Al termine delle 26 giornate dei gironi “C” e “D”, delle 22 giornate dei gironi “E” ed “F” e “G” e delle 18 giornate dei gironi “A” e “B”, l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Terza Categoria s.s. 2023/2024. In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la retrocessione diretta. In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

del sorteggio. Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta.

PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, fatto salvo quanto determinato per la promozione diretta, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 2° Categoria:

1° Turno – Accoppiamenti Play Off

Seconda classificata – Quinta classificata gara 01

Terza classificata – Quarta classificata gara 02

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato.

Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 5 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.

2° Turno

Vincente gara 01 – vincente gara 02 gara 03

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Al termine dei due turni si otterrà, per ciascun girone, la seguente classifica:

Prima Classificata vincente gara 03

Seconda Classificata perdente gara 03

Terza Classificata miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno

Quarta Classificata peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno

Successivamente verrà redatta una graduatoria, valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2022/2023 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2023/2024, che terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:

1. Società prime classificate di ogni girone di play off, tra le quali sarà stilata una classifica che terrà conto, nell’ordine di:

A) posizione in classifica nella stagione regolare

B) quoziente punti ottenuto nella stagione regolare

2. Società seconde classificate di ogni girone di play off, tra le quali sarà stilata una classifica che terrà conto, nell’ordine di:

A) posizione in classifica nella stagione regolare

B) quoziente punti ottenuto nella stagione regolare

3. Società terze classificate di ogni girone di play off, tra le quali sarà stilata una classifica che terrà conto, nell’ordine di:

A) posizione in classifica nella stagione regolare

B) quoziente punti ottenuto nella stagione regolare

4. Società quarte classificate di ogni girone di play off, tra le quali sarà stilata una classifica che terrà conto, nell’ordine di:

A) posizione in classifica nella stagione regolare

B) quoziente punti ottenuto nella stagione regolare

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2023/2024

Play Out – modalità valide per ciascun girone Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima classificata sia pari o superiore a 5 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Terza Categoria.

Primo Turno – Accoppiamenti Play Out

Penultima classificata – Quintultima classificata gara 01

Terzultima classificata – Quartultima classificata gara 02

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 5 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al termine del campionato verrà dichiarata vincente.

Secondo Turno – Accoppiamenti

Play Out Perdente gara 01 – Perdente gara 02 gara 03

Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Retrocede nel campionato di Terza Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria s.s. 2022/2023 si articolerà come di seguito indicato: un girone da 16 squadre (Delegazione Provinciale di Genova) ed un girone da 14 squadre (Delegazione Distrettuale di Chiavari) da disputarsi con gare di andata e ritorno. Al termine delle 30 giornate del girone di pertinenza della D.P. Genova e delle 26 giornate del girone di pertinenza della D.D. Chiavari, la prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato di Seconda Categoria s.s. 2023/2024.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta; In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

del sorteggio. Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta.

PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; per l’assegnazione delle posizioni in classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Le seguenti modalità sono valide per ciascun girone del Campionato di Terza Categoria:

1° Turno – Accoppiamenti Play Off

Seconda classificata – Quinta classificata gara 01

Terza classificata – Quarta classificata gara 02

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato.

Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.

2° Turno

Vincente gara 01 – Vincente gara 02 gara 03

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. Al termine dei due turni si otterrà la seguente classifica, per ogni girone, valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2022/2023 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2023/2024:

I° avente diritto vincente gara 03

II° avente diritto perdente gara 03

III° avente diritto miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno

IV° avente diritto peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno