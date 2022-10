Calcio, Cairese. Diego Alessi lascia Taggia coi tre punti: “Partita interpretata ottimamente su un campo impraticabile”

Caro Montenotte. Vincere contro la squadra di Siciliano, reduce dalla sconfitta di Finale, non era un compito facile. Anzi, la difficoltà stava nel riprendere il gusto dei tre punti, dopo due pareggi consecutivi, in una trasferta da non sottovalutare come quella di Taggia. I gialloblù ce l’hanno fatta, decisivo il gol di Berretta.

Diego Alessi è rimasto molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, soprattutto per alcuni fattori sfavorevoli: “Partita interpretata ottimamente su un campo impraticabile, portando tre punti a casa nel modo in cui potevamo giocare. Nonostante le assenze, tutti i giocatori che sono stati chiamati in causa hanno ben figurato, in maniera quasi perfetta oserei direi, perché c’è un gruppo straordinario che si allena ai duecento all’ora ogni allenamento”.

Il centrocampista classe 2005 sta continuando ad impressionare con il passare delle partite, ma per il suo mister non si tratta semplicemente di un giovane: “Francesco è un giocatore di calcio, lo selezionerei anche se non fosse fuoriquota. Sono molto felice per lui e penso possa farci fare il salto qualità“.

E con lo scorrere del tempo, la classifica sta iniziando a mostrare i primi dettagli dell’Eccellenza 2022/2023: “Il campionato è esattamente come pensavo ad inizio anno, ovvero livellato verso l’alto. Ci sono le big come Imperia e Lavagnese su tutte e io sono molto contento di come sta andando la mia Cairese: essere così continui nei risultati vuol dire essere bravi“.

Il punto di forza dei gialloblù pare essere l’assetto difensivo: “Stiamo prendendo pochi gol e quelli che abbiamo preso sono due calci di rigore e una palla inattiva, quindi ancora nessuno subito da azione” mentre in davanti Alessi, da buon attaccante quale è stato, vorrebbe qualcosa in più: “Realizzare solo otto gol non è abbastanza, dobbiamo migliorare. Però le occasioni ci sono e questo lascia ben sperare per il futuro” in attesa di poter recuperare tutti gli effettivi: “Avremo più possibilità di scelta, anche a partita in corso, per poter fare ancor di più la differenza“.

Infine un pensiero sulla capolista Albenga, sola a sei punti di distanza proprio dalla Cairese: “Fare sette vittorie consecutive è qualcosa di straordinario, fuori dal comune se si pensa al livello di questo campionato. La nuova società ha costruito tutto in pochissimo tempo: c’è un buon campo, una squadra forte e ben allenata. La piazza poi è meravigliosa, la più bella dell’Eccellenza a livello di pubblico, ed è stata creata una grande alchimia con la città. Ora come ora bisogna solo che fargli tantissimi complimenti“.