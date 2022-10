Calcio, avventura in Spagna per l’ex Finale Stefano Faedo: gioca nel Cardedeu

Cardedeu, Spagna. Per qualche tempo non militerà nei campionati dilettantistici liguri ma, nonostante il cambio di nazione, non ha voluto perdere la sua passione per il calcio.

Stefano Faedo, detto “Dido“, nella nostra regione con le maglie di Finale, Ceriale, Imperia e Golfo Dianese, attualmente è un giocatore del FC Cardedeu, società che milita nella “Segunda Catalana“, l’equivalente della Promozione.

Per lui ci sono stati due scampoli di partita contro il Masnou e il Sant Pol, in attesa di ambientarsi al meglio nello stile di gioco spagnolo, differente da quello italiano.