Calcio, Andora. Vittoria al cardiopalma per Simone Rattalino: “Il nostro è stato un secondo tempo di qualità e tenacia”

Albenga. Nel basket sarebbe il canestro sulla sirena, nel calcio il gol al 90°, soprattutto se vincente, riesce a far impazzire tutto lo stadio, soprattutto la panchina. Questo è ciò che è successo domenica: Alberico fa il miracolo, Lupo segna e mister Rattalino e compagni di squadra si stringono tutti in un grandissimo abbraccio.

Storia sicuramente con un lieto fine, ma con un inizio non troppo roseo: “Abbiamo ottenuto 3 punti fondamentali. E’ stata una partita difficile contro una squadra organizzata e ben allenata: siamo stati bravi a recuperare, non è scontato farlo in questo campo. Il nostro è stato un secondo tempo di qualità e tenacia”.

Dopo questa grandissima vittoria, si possono mettere le basi per il futuro e costruire un striscia continuativa di vittorie: “Nelle prime 3 partite abbiamo affrontato due contendenti al titolo: Aurora e Camporosso, il Vadino sarà comunque un avversario ostico per chiunque. Adesso è tutto nelle nostre mani, ci aspettano partite più abbordabili. Cerchiamo di recuperare i punti persi nelle partite importanti, cercando di cominciare una striscia di vittorie: si prospetta un campionato equilibrato, forse spezzato in due”.

Per Lupo, il campo non è una novità, per altri ragazzi della squadra poteva rappresentare uno scoglio da superare: “Sono convinto che per chiunque sarà difficile giocare e vincere in questo campo: il calore dei tifosi avversari può rappresentare un ostacolo. Bisogna essere essere bravi a pensare solamente alla partita. Noi siamo stati bravi a centrare la vittoria pensando solamente al campo”.