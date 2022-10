Calcio, Andora. Lupo non perde il vizio del gol: “Tre punti fondamentali. Albenga? Sono sempre un loro tifoso”

Albenga. Lo stadio Annibale Riva è un luogo speciale per Simone Lupo nel quale, fino all’anno scorso, ha giocato con la maglia bianconera facendosi apprezzare dall’intero ambiente.

Quest’anno in forza all’Andora, il classe 1982 ha portato la sua esperienza alla formazione di mister Rattalino e, nell’occasione della sfida contro il Vadino, è stato l’uomo decisivo grazie alla sua rete al novantesimo: una zampata da bomber d’area quale è ancora, siccome la voglia di giocare a calcio sembra sia tutt’altro che diminuita.

“Tre punti fondamentali – inizia Lupo – i gol decisivi hanno sempre un sapore diverso. Oggi eravamo costretti a vincere ed averlo fatto in questo modo può darci tanta motivazione per andare a fare un filotto nelle prossime gare. Il nostro obiettivo è quello di trovarci nei primi quattro posti verso fine novembre“.

Un approdo in biancoblù dopo il dubbio se smettere o meno. Insomma, come detto, alla fine ha prevalso la grande passione per questo sport: “Ho la fortuna di stare bene fisicamente, mi sento ancora in grado di battagliere con ragazzi più giovani. A giugno sarei dovuto entrare nello staff di mister Buttu, svolgendo un nuovo ruolo, poi purtroppo non si è trovato l’accordo per motivi lavorativi e quindi ho dovuto rimandare la decisione di smettere. Ho scelto Andora perché è il posto dove ho iniziato a giocare, quindi mi farebbe piacere finire qui raggiungendo un obiettivo importante“.

Infine un messaggio alla sua ex squadra, l’Albenga, della quale è sempre rimasto tifoso: “Ho il tabacchino in città e nella mia attività vedo tutti i giorni Ultras e Fedelissimi. Voglio fare i complimenti a tutti loro perché stanno facendo un inizio importante: per me sarebbe un sogno se l’Albenga riuscisse a salire in Serie D“.