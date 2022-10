Calcio, Albenga. Marinelli sempre più entusiasta: “Siamo difficili da battere”

Albenga. L’umore di Simone Marinelli è alle stelle: primo posto in campionato a punteggio pieno, settore giovanile che continua a funzionare bene, una città che crede nella sua presidenza. Insomma, una partenza niente male.

Ieri pomeriggio la sesta vittoria consecutiva contro la Genova Calcio, una partita nella quale il presidente ha apprezzato molto l’atteggiamento di tutti i giocatori, che hanno mostrato maturità e senso d’appartenenza verso un pubblico che ha risposto presente ancora una volta.

Nel dare le quotazioni per la sua squadra, pur rimanendo sempre cauto, ha annunciato l’ingresso a stretto giro di posta di Chiarlone e Cocito come soci del club. Poi una stoccata a Gianpiero Colla: “Va a dire in giro che pago gli stipendi con le quote del settore giovanile. Facciamo i bravi perché non ho voglia di spendere più soldi per avvocati. Chi è stato qui prima ha già fatto i suoi danni, siccome c’è ancora chi chiede i soldi a noi perché non li ha presi dalla precedente presidenza. Io i miei giocatori li pago anche in anticipo, quindi ognuno si faccia i fatti propri perché non riuscirà mai a destabilizzare questo favoloso ambiente”.

Questa sera alle 20:45 Marinelli sarà ospite di Claudio Nucci a “Mixed Zone”: un’occasione per poter trattare ancora diversi temi con il presidente bianconero.