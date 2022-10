Calcio, Albenga. De Benedetti sempre più scudiero: “C’è grande spirito di sacrificio in questa squadra”

Albenga. Nel pomeriggio bianconero è risaltata la grande lucidità dei ragazzi di Pietro Buttu nel mantenere sempre la calma. Difatti ne giovava la manovra, che ha avuto così la sua continuità nel corso dei novanta minuti.

Gli ingauni hanno saputo soffrire in momenti di estrema difficoltà, tutti concentrati e coesi nel raggiungimento di una vittoria dal grande valore.

Tra i protagonisti dell’incontro c’è senza dubbio Filippo De Benedetti, roccioso centrale difensivo che ha guidato l’intero reparto con tutta la sua leadership: “Tre punti importanti in una situazione che ci aveva già preannunciato il mister: serviva fare una grande partita di sacrificio, con tre linee molto strette per concedere il meno possibile agli avversari. Non siamo riusciti a chiuderla nel primo tempo, quindi è rimasta aperta fino all’ultimo, soprattutto nel momento in cui siamo rimasti in dieci. Il fatto che sono arrivate vittorie con un solo gol di scarto ci dà grande forza per lavorare al massimo in settimana, cercando di migliorare sempre di più“.

“Sono gli attaccanti a darci la forza – continua De Benedetti – perché hanno capito che prima di tutto c’è da lavorare per la squadra e quindi si sacrificano molto. Bisogna continuare su questa strada“.

Un’avventura iniziata con il piede giusto quella dell’ex Finale in bianconero: “Per me è tutta una novità. Aver seguito il mister ha comportato che certe dinamiche le conoscessi già, infatti insieme a Scarrone ho cercato di aiutare i compagni per comprendere le basi ed i principi del suo gioco”. E su Buttu dice: “È sempre lo stesso, sempre affamato. Noi dobbiamo cercare di seguire tutti la sua fame perché, come dice lui, basta averne un decimo per essere a posto“.