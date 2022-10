Calcio, Albenga. Contro il Rivasamba non sarà possibile usufruire della “Tessera Sostenitore”

Albenga . Una notizia arrivata tramite il comunicato della società ingauna: per Rivasamba-Albenga , gara valevole per la settima giornata di Eccellenza, che si giocherà domenica alle 15 presso lo stadio Andersen di Sestri Levante, i tifosi bianconeri non potranno usufruire della possibilità di assistervi gratuitamente tramite la “Tessera Sostenitore” .

Qui la nota del club:

“L’A.S.D. Albenga 1928, comunica a tutti i titolari della “Tessera Sostenitore” che, nonostante la volontà del presidente Simone Marinelli di voler consentire, anche questa settimana, l’ingresso gratuito allo stadio per i titolari della tessera che domenica 16 ottobre si recheranno a Sestri Levante per assistere alla partita, non è possibile mantenere l’impegno in quanto la società ospitante ha espresso la non disponibilità per l’iniziativa.