Calcio, Albenga. Altro botta e risposta tra la famiglia Colla e Marinelli: arriva anche una denuncia per truffa

Albenga. Nei giorni scontri c’è stato un primo scambio di dichiarazioni pubbliche tra la nuova guida societaria bianconera, rappresentata da Simone Marinelli, e quella precedente della famiglia Colla, precisamente con Claudia Fantino e Giampiero Colla.

Una netta negazione e dissociazione dalle parole dell’attuale presidente, che trattavano di una riscossione di una trentina di assegni da parte di creditori di Colla che non erano stati comunicati al momento del passaggio di consegne. Passaggio che prevedeva di non divulgare la cifra del debito.

Nella giornata odierna, Fantino e Colla hanno voluto divulgare un’ulteriore nota per rimarcare quanto precedentemente scritto:

“Noi Sigg.ri Giampiero Colla e Claudia Fantino, in merito alla vicenda che ci riguarda e circa le accuse fatte nei nostri confronti da parte del neo presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Albenga 1928, Sig. Simone Marinelli, siamo a comunicare di esserci rivolti al nostro legale per la piena tutela dei nostri diritti e della nostra immagine. Ci teniamo a precisare che nel corso della nostra dirigenza eravamo nel pieno potere di emettere assegni stante la capienza del conto corrente da noi gestito. Abbiamo però appreso nelle ultime ore che, in particolare, un assegno emesso in favore di un giocatore in data 21.10.2021 dell’importo di Euro 350,00 è stato messo all’incasso solo qualche giorno fa e che pertanto oltre a ribadire l’estraneità ai fatti dei quali veniamo accusati, non ci teniamo responsabili di quanto accaduto“.

La replica di Marinelli non si è fatta attendere, dichiarando altresì di aver depositato una denuncia per truffa nei confronti dell’ex vertice societario bianconero: “La banca mi ha confermato il numero di assegni post datati omessi nella fase del passaggio di proprietà, quindi sono stato costretto a chiudere il conto. Ora saranno i giudici ad emettere la propria sentenza, non risponderò più ad alcuna dichiarazione della famiglia Colla“.