Cairo Montenotte piange la scomparsa della maestra Amelia Merlo

Cairo Montenotte piange la scomparsa di Amelia Merlo, maestra delle elementari in pensione e negli ultimi anni dirigente dell’asilo Bertolotti. Aveva 93 anni.

Tanti gli alunni a cui Amelia ha insegnato nell’istituto cairese, tutti ricordano il suo sorriso, sempre presente sul suo volto, sia quando era dietro alla cattedra che quando la si incontrava per strada. Persona solare, sempre disponibile e benvoluta da tutti. La sua vocazione all’insegnamento non l’ha mai lasciata, nemmeno quando è arrivata la pensione, Amelia infatti è entrata nella dirigenza dell’asilo di Piazza della Vittoria, per continuare a prendersi cura dei bambini.

La sua, una famiglia molto conosciuta in città. Il marito Giuseppe Negro, di cui era vedova, ha per anni gestito il negozio di elettrodomestici ereditato dal padre in via Colla. Ma non solo, anche i genitori di Amelia avevano un alimentari sotto i Portici, le cui prelibatezze erano apprezzate dai molti cairesi che qui si rifornivano.

Amelia lascia il figlio Piero, avvocato. Domani (18 ottobre) i funerali: saranno celebrati alle ore 10 al Santuario della Madonna delle Grazie di Cairo.